2019年01月07日 04:10 中國時報 張英珉

但下山才是登山的真正考驗，噴射氣流減弱的片刻，我壓低身體，想把這世界的氧氣都吸入我肺裡，踩過剛剛踩出的足跡回到攻頂集合點，滿臉鬍鬚的中年外國嚮導哭喪說，早知道就不讓我們兩個攻頂，突發的噴射氣流，是他從未體驗過的強度，但他方才若上去救我們，要是被風吹走，身後幾個登山客可能會無法下山，他用望遠鏡看我們，必須知曉我們死活後，才能決定下山。

眾多不同國籍登山者扶著我們，不斷鼓勵虛弱的我，趕緊下撤攻頂營地，躲入帳棚內。

風大起，我製作雪橇一夜，雪橇完成時妳睜開眼：「我們會成功對吧？」一說完碰一聲，外帳負載積雪垮下，將帳棚壓開看見滿天繁星，然而才如此想，隨即瀰漫起一片冰霧，連GPS訊號都失去。

重新撐起的窄斜帳內縮著我們兩人，困在風雪中，空間太小不能升火，冰寒中儘管生理上極度疲憊，我卻覺得大腦極度亢奮，為什麼要來這，我為什麼要做這樣決定，妳不是說死在山上也無所謂嗎，我為什麼要破壞妳的夢想。

過度疲憊的我，撐著身體看向妳，臨睡之間，彷彿看見當年阿空加瓜山頂上，我全身彷彿已成冰塊凝在雪中，妳衝向我，在我腰際扣上扣具。

「放棄我吧。」我突然想起，雪中的我與妳喃喃。「讓我死在這。」

我不記得我說過這樣的話，或許我的確曾在山上說起，只是因為逃避這樣沮喪的心情，而被往後的我深埋在記憶中，畢竟人類光是存在於世界頂峰，就算是一種自殺行為。「讓我死在這。」這句話從記憶中被喚起，現在的我，卻對妳感到無比歉意。

等我再醒過來時，才發覺自己睡去，當雪停下霧也散去，天將亮起，趁天際微光，我必須加速前進。

我背起妳，木板雪橇上拖上必備行李，用繫繩勾綁在我腰際，以雪鞋與登山杖穩定身體，如此吃力向下走，還好積雪面足以讓木板滑動。有了雪橇，較快速向下移動，數小時就下降兩百公尺，儘管前行緩慢，但終於來到冰瀑前，只要降下，便脫離三千公尺高度。

在冰瀑上，我先將行李雪橇吊下，然而綁雪橇的繫繩鬆落一角，我的背包匡一聲墜落地面。

我這才想，冰釘是否能負擔兩個人體重，我不得而知，但看到雪橇墜地摔裂，我怕摔壞妳，但我沒有選擇，看這將近百公尺落差，我只能背著妳，轉過身攀登冰瀑向下，我的冰爪刺入冰中，冰斧砍向冰瀑，一步一步向下退，妳的體重在我背後，讓我肌肉極度緊繃，我只能以數分鐘向下一兩步速度前進。儘管身上有繫繩確保，但只要冰釘無法負擔重量，冰塊連續裂開，我將會與妳一起死在山中。

「嘿──」如此艱困時，妳在我背後似乎要說起喪氣話，我咬牙切齒出了全力，並不想聽。

「我很好啦。」妳在我背後輕輕說起。「放心啦。」（待續）

(中國時報)