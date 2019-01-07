影視小說組決審會議紀錄5

2019年01月07日 04:10 中國時報 李怡芸 紀錄整理／

蔡國榮： 篇名奇特令人不解，但其實合於香港背景和用語；龜宅的產生、形成、出現竟是因為駝背而展開奇妙變化，對目前工商業社會作了諸多諷刺，尤其香港地窄人稠，對住宅需求迫切，作者能根據社會議題，創造出不流俗的故事，我給相當高的創意分數；涉及道德觀亦有著墨，對老師這角色從優雅到後來那德性，與道德、社會都有密切關聯。人物設定清楚，第一人稱的我到老師呈現怪異現象時，也沒有忽略第一人稱的我，那種無力又無奈的心情躍然紙上。從場面到影像都很具象，不論是從小說或從影視角度看都可觀，有些作品涉及社會面但比較是個案對社會的諷刺較無力，但此篇不只是特殊個案，而是對社會通盤觀察和反省，用力頗深，令人讀來一方面動容也動人。文中的複式樓，每個閱讀者可能都有不同的解讀，沒有寫得很具體但可容納下觀眾或讀者想像，反而有更多表現空間，影視表現時可加入美術設計。季季： 我對這篇的評價也滿高，對香港回收紙皮的老人描寫，不只是隱射亦是現實，描寫高度資本主義的情境下，生命萎縮的同時仍被社會與資本主義利用，提到一是地產一是廣告公司，是資本主義標準的兩種產業，以這兩種產業的互為合作來凸顯老人問題。此篇最讓我震撼是寫到老人的駝背，以撕扯自己血肉讓背高高隆起，雖是假設但十分強烈，凸起的龜背成為「複式樓」，雖是想像的東西但回歸現實要如何理解？尤其描寫進去複式樓後互相取暖較難理解，雖是象徵但仍需清楚描寫。作者冷靜處理屈折過程，情節豐富但沒有帶領了解複式樓是遺憾。袁瓊瓊： 這篇我感覺很多地方是邏輯不通缺乏合理性，如把龜宅租給年輕人，還要替年輕人做飯、洗衣，但房客要出門要怎麼出門？要能自由出入的話，隨時要進入要離開又該怎麼辦？若老年人一直趴在那裡不能動，那麼人已不是人而是化成龜；當老人趴下龜背裂開，進入後是另一空間，但老年人晃一晃身子起來又沒事了？到後來房產機構購買了全香港的紙皮，因此就把老人迫害死了？但龜宅的重點不是靠紙皮而是靠老人的血肉，怎會因此被綁住而要開始靜坐抗議？另一點是，沒有說老到幾歲才會這個「法術」？年輕人不能使用？作者完全沒有提到這部分，可以理解這是主題先行的作品，是在控訴老人未得到好的照顧及香港住的問題，但設計出來的故事不合理，後來龜宅樂園等，感覺作者沒有想清楚要表達什麼。好像龜宅是給老人尊嚴讓他們自立，但後來反而變成躺下來逗樂、可笑的狀態。又因為難交代而說「我編一個故事」，這樣的手法很厲害，但故事仍是不盡合理。

《利利》

蔡國榮：

雖是靈異、抓交替的故事，但處理得有趣、驚悚，有陰鬱的趣味，用文字書寫出這樣的趣味相當成功。此篇破題好，第一段就點明是交替的故事，從零食、物質、人鬼間軀幹的交換，循序推演，一步比一步強烈，故事感覺從古典靈異取經，卻加入很多現代感，對於人物的心理描寫也令人動容，主人翁偷偷摸摸回舊家的快感躍然紙上，乃至到最後翻轉，從「利」到「莉」，整體來看，相當工整也相當有趣味的小說。

袁瓊瓊：

此篇想像力很有趣，賦予鬼不同的形貌，近似透明卻又不是透明，更有趣的設計是鬼要吃剩下的東西，類似的小趣味很多，是很完整可直接拍電影的東西，但仍需要解釋是怎麼闖進原來的家的，那部分有點可惜，應有很多可以玩的。抓交替但又等於讓鬼幫忙報仇、做事，會以為是那樣的一個養小鬼玩樂透的故事，但其實沒有，設計得滿好，故事非常完整，可以補一點什麼但它也不缺什麼。滿讚佩其想像力，把老東西添加新的元素，使故事看來有趣。

季季：

沒有考慮選這篇，認為這篇的敘述邏輯不合理，一開始便說搬了很多家，這次是搬去樓下，和鄰居交換房子？且說「搬去樓下」，而後卻又說東西若少了「還可以跑去『樓下』要回來」，認為邏輯不清便不再考慮。

（待續）

(中國時報)