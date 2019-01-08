蔡拒九二共識 解套嘸半步！柯冷回 國防經濟備戰

2019年01月08日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導、 郭佩凌 ／台北報導、

強硬回應習近平 蔡英文：不接受「一國兩制」

蔡英文總統呼籲各黨派「不要再講九二共識」，對此，台北市長柯文哲7日反問蔡總統，「不然妳覺得該怎麼處理？」柯文哲說，「兩岸一家親」是先聲明「我沒有打算對你有敵意」，我們先保持一種善意，不過冷回一句，「經濟、國防還是好好準備吧！」是否對小英升高兩岸敵對狀態示警，備受關注。

扭曲共識 兩岸推向動盪

值得注意的是，穆迪昨就下修台灣今年實際GDP，將自去年的2.4%降至2.2%，並稱若地緣政治緊張惡化，台灣GDP有可能會再下修。而對蔡英文拒「九二共識」，更稱「九二共識」等於「一國兩制」，不會接受「一國兩制」，外界認為原本九合一後出現緩和曙光的兩岸關係，恐再進一步惡化。

面對蔡英文總統呼籲各黨派「不要再講九二共識」，前新北市長朱立倫在臉書直接怒嗆「不要曲解九二共識的內涵！將兩岸推向動盪」，但同樣是總統熱門人選之一的柯文哲面對「九二共識」、「四個必須」等敏感字詞，昨仍未正面回應。

兩岸一家親 善意不為敵

柯說，如果問題不存在，當然就不用提，不然就要有替代方案，應該反問蔡總統，「不然妳覺得應該怎麼處理？」媒體詢問目前「一國兩制」、「各自表述」吵成一團，柯說，這就表示（九二共識）還沒有共識。

柯文哲指出，大陸有公布陸方版本的九二共識，他認為，台灣人民照單全收的很少，但進一步詢問柯如何定義「九二共識」，柯則迴避稱，「不是我提出來的，我為甚麼要定義？」媒體追問是否認同蔡英文對於兩岸關係所提出的「四個必須」，柯則說，重點不是他認不認同，市場決定一切，給市場決定就好。

而柯文哲所提倡的「兩岸一家親」，此名詞是否參雜了政治意涵？柯稱，該名詞還是在文化、經濟層面，兩岸一家親只是先聲明「我沒有打算對你有敵意」，我們先保持一種善意，不過自己還是那一句話，「講完轉過頭去後，經濟國防還是好好準備吧！」

被指選總統 柯回非陸首選

另外，王世堅受訪直言，柯一定會選2020，且一定選不上，他認為，除了柯的政治企圖外，背後勢力如對岸會繼續慫恿柯選總統，最大目的是透過柯出來搗蛋、興風作浪，藉此裂解民進黨與台灣本土意識。

對此，柯文哲說，「我應該不會是大陸的首選，因為我還是比較有自己的想法。」至於王世堅斷言一定選不上，柯文哲說，這個更好笑，因為他到現在都沒有說自己要選。

(中國時報)