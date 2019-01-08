雷米馬利克 奪金球戲劇影帝！葛倫克蘿絲 擊敗卡卡封后

葛倫克蘿絲（左，路透）和雷米馬利克（右，法新社）奪下金球戲劇類影帝后。

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中國時報
／台北報導

第76屆金球獎頒獎典禮於台灣時間7日上午9點登場，戲劇類電影方面，《波希米亞狂想曲》拿下最佳電影與男主角獎，新科影帝雷米馬利克（Rami Malek）特別感謝皇后樂團，以及角色原型、已故主唱弗萊迪墨瑞（Freddie Mercury）的啟發。

影后是《愛．欺》中的葛倫克蘿絲（Glenn Close），完勝呼聲極高的《一個巨星的誕生》女神卡卡（Lady Gaga）；不過卡卡並未空手而回，她替電影寫的主題曲〈Shallow〉獲得最佳歌曲肯定。

幸福綠皮書成大贏家

音樂及喜劇類電影男主角頒給在《為副不仁》增胖18公斤、飾演美國前副總統迪克錢尼（Dick Cheney）的克里斯汀貝爾（Christian Bale）。他3度叩關男主角終於抱獎。

音樂及喜劇類女主角由《真寵》的奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman），以「安妮女王」毫無懸念勝出，擊敗《瘋狂亞洲富豪》裡的台裔女星吳恬敏；最佳電影則頒給探討種族議題的《幸福綠皮書》。

最佳導演獎由墨西哥導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）繼2014年《地心引力》後再奪殊榮；《羅馬》也榮獲本屆最佳外語片，票房亮眼的《蜘蛛人：新宇宙》則是最佳動畫片。

亞裔之光吳珊卓抱視后

電視獎項方面，麥克道格拉斯（Michael Douglas）憑《好萊塢教父》成為昨天首位擒獎演員，他把這座音樂及喜劇類視帝獻給102歲的父親寇克道格拉斯（Kirk Douglas）；視后頒給《了不起的麥瑟爾太太》瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan）。

戲劇類視帝是《內政保鑣》男主角、首度提名就拿獎的理察麥登（Richard Madden）；女主角是本屆主持人吳珊卓（Sandra Oh），她在《殺死伊芙》飾演追查精神病患的情報員，成為金球獎第二位亞裔戲劇類視后。

(中國時報)

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