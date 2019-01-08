北京不願激化兩岸民間對立！小英挑釁 陸觀察評估留餘地

蔡英文總統日前雖然強硬回擊「習五條」，但北京方面態度仍然相對克制，避免升高兩岸民眾對抗情緒。（本報資料照片）

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中國時報
呂佳蓉、／台北─北京報導
大陸國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》40周年大會上，拋出「習五條」，明確表達和平統一後，台灣民眾的私人財產等合法權益將得到充分保障。（新華社）
強硬回應習近平　蔡英文：不接受「一國兩制」

針對蔡英文總統在2日下午以拒絕「九二共識」與不接受一國兩制回應大陸國家主席習近平的談話，國台辦3日雖有發出聲明，首度直接點名蔡英文搞兩國論。但據了解，從後續大陸中央級官媒處理國台辦的聲明解讀，仍未到對蔡英文最後定性的地步；這也凸顯北京不願激化兩岸民間對抗情勢。

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點名批判未定調

國台辦3日發聲明稿，直接點名批評「民進黨當局領導人」蔡英文，一時之間，對蔡英文定性定調的評論滿天飛。其實，從中共中央的宣傳方式與慣例，國台辦直接點名代表事態確實更險峻，但尚未到全面翻臉的地步。

按中共中央慣例，當事態發生轉變，將有不同的對應時，央視新聞聯播與中共中央機關報《人民日報》的處理方式最為關鍵。2016年蔡英文520發表的就職演說，當天國台辦的回應，當晚央視的新聞聯播，主播直接唸國台辦的聲明回應，並強調隔天《人民日報》有相應社評。這代表的是，民進黨上台了，大陸應對官方交流有完全不同做法了。

官媒委婉冷處理

反觀3日國台辦的點名聲明，及蔡英文首度「不承認九二共識」的說法，2日與3日的央視新聞聯播完全沒觸及，連日來《人民日報》的最高級別社評，都是針對「習五條」，對蔡的說法隻字不提。

不助蔡拉抬聲勢

縱然有關蔡英文對「習五條」的回應，大陸鷹派黨媒《環球時報》連發兩篇社評批評蔡英文，但《環時》點名批蔡搞台獨早先非新鮮事，社評無任何特別之處，也沒有出現類似「國台辦首次點名，蔡將如何如何」的有關內容或新聞標題，6日題為「狠踩九二共識，蔡英文投靠深綠自保」的社評，還解釋蔡的說法，是為了向獨派靠攏。

消息人士透露，對大陸而言，此時要煽動大陸人民的情緒很簡單，但北京一是不想幫倒忙，幫蔡拉抬聲勢，二是不想去激化兩岸情勢，尤其是對人民這部分。

(中國時報)

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