詳列方案讓民眾理解 對抗汙名化！確保台灣權益 九二共識接地氣

有大陸涉台人士認為，北京方面應該將九二共識說得更白話，甚至可詳列如何具體保障台灣民眾私人財產等合法權益，讓九二共識更貼近台灣民眾的心坎。（本報資料照片）

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中國時報
呂佳蓉、／綜合報導

針對「九二共識」在台灣長期被汙名化，有涉台人士直言，北京其實可以進一步充實九二共識，除將九二共識說得更白話，讓台灣民眾更加明白之餘，甚至可以詳列大陸對台方案，諸如台灣民眾的私人財產，乃至諸多合法權益如何得到保障，讓九二共識更接地氣。

民進黨政府上任後，持續汙名化「九二共識」，而蔡英文總統回應「習五條」更強化汙名效果。但民進黨之所以有操作空間，恐怕也與台灣民眾對「九二共識」的陌生有直接關連。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，以往論述「九二共識」的核心是兩岸均堅持一個中國，而兩岸對一個中國的涵義有不同認知。但這種高度抽象化的概念在訴諸台灣民眾時，可能會導致很多普通民眾難以理解，不知道在講甚麼。

李振廣指出，2日習近平的講話，最白話就是，「兩岸必須統一，歷史上政治上法理上兩岸都是一個國家。」未來，大陸對台灣需要直接強調、直接表示，「兩岸同屬一個國家，追求統一天經地義」。這樣也許更淺顯易懂。

李振廣指出，大陸是較強大的一方，台灣是處在弱勢的一方，部分台灣民眾現階段對兩岸統一前景有疑慮，可以理解，我們也會盡最大努力去化解台灣同胞對統一的疑慮。未來陸方不會再糾結於概念，因為天天爭論也沒有結果，不如就去做。

有涉台人士認為，讓台灣民眾安心的作法，就是進一步充實並豐富「九二共識」，意即讓九二共識更接地氣，更準確打中台灣民眾心坎。

比如說，大陸國家主席習近平稱，和平統一後，台灣民眾私人財產、宗教信仰及合法權益都會受到保障，那麼或許北京接下來的當務之急，應是明確詳列如何保障這些權益，台灣民眾安心後，九二共識在台灣汙名化的問題也就迎刃而解。

(中國時報)

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