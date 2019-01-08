九二共識 就是一家人共識

2019年01月08日 04:10 中國時報 連雋偉

大陸國家主席習近平提出的「習五條」，展現對台善意，卻被綠營惡意扭曲，把九二共識與一國兩制，形塑成洪水猛獸。其實，九二共識是兩岸交往的基礎，其內涵白話來說，就是兩岸都把彼此當自己人，兩岸一家親，台灣民眾可以仔細想想，認同這兩個簡單的道理，絕對有百利而無一害。

在獨派與民進黨長期操弄、國民黨又喪失論述能力下，什麼一中各表、一中同表、1992年會談事實等各類九二共識的說法，對台灣一般民眾而言，不但鴨子聽雷，也無法抓住其核心思想，反倒綠營喊幾句：「承認九二就是滅亡、台灣所有制度被大陸併吞」，加上兩岸政經實力天差地遠，台灣人懼怕大陸，大陸任何善意論述，三兩下就被抹黑。

大陸前領導人毛澤東曾經說過，「善於把黨的政策變為群眾的行動，善於使我們的每一個運動，....不但領導幹部懂得，而且廣大的群眾都能懂得，都有能掌握」。「習五條」須有其上層理論建構，也可以有能讓台灣基層民眾了解的話術。

九二共識說穿了就是「一家人共識」，你當不當我是一家人？你認同我們是一家人與否，大陸對待台灣的方式就有所區別，如同平常一家人相處，可以寬容付出、不計過往。台灣民眾可以好好靜思，承認自己是中國人，不就是認祖歸宗這麼簡單的事，究竟對自己乃至家人帶來什麼損害？

當九二共識能夠接地氣，台灣民眾都聽懂且認同，不再怕大陸，兩岸自能踏出互信第一步，這才是讓九二共識有金剛不壞之身的治本之道，屆時如綠營再毀謗，不待大陸回應，就先被台灣民意群起攻之。

大陸在去年推出惠台31條基礎上，今年或可嘗試以正面表列的方式，列出如果兩岸是一家，大陸將如何對待台灣的清單。當具體利害關係都攤在眼前，台灣人很輕易就能做出對台灣有利的最佳選擇。

(中國時報)