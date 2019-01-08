台商籲蔡政府 不要意氣用事

天津台協榮譽會長韓家宸表示，意氣用事對台灣不是最好的選擇。（陳君碩攝）

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中國時報
／北京報導

兩岸緊張關係從今年元旦開始急遽升高，蔡英文總統採取激烈的對抗方式，看在台商眼裡十分擔憂。天津台協榮譽會長韓家宸表示，兩岸都是同文同種，有什麼事不能坐下來好好談？他呼籲蔡英文總統不要意氣用事，畢竟這樣對台灣不是最好的選擇。

蔡英文總統元旦發表的新年談話：「兩岸關係4個必須、建構3道防護網」引發大陸不悅，蔡英文接著以「不承認九二共識、拒絕接受一國兩制」回應大陸國家主席習近平的「一國兩制台灣模式」，這踩到陸方地雷，大陸國台辦3日發出聲明，直接首次點名蔡英文搞兩國論。

韓家宸感慨表示，他赴大陸發展25年，經歷過兩岸關係榮枯帶給台商的影響。他說，國民黨馬英九政府時期，兩岸維持了8年的和平發展，包括簽訂三通協議、ECFA協議等，且雙方發揮各自的產業優勢，為兩岸的經濟共同努力。

韓家宸表示，兩岸不只一家親，還是一家人，在這個前提下，台灣應該打開心胸，接受陸資赴台投資，甚至應該歡迎大陸的優秀人才赴台工作，而不是築起防禦的高牆，結果使得台灣的人才不斷流失，「讓優秀的人才進來台灣，大家一起根留台灣，立足大陸、放眼天下，才有未來。」

「20、30年前，大陸偷渡客拚命要來台灣打工賺錢，曾幾何時，變成台灣人赴大陸就業、創業？這樣的經濟實力大反轉，很令人難過！」韓家宸說，光是廣東一省的GDP就已經超過台灣，如何維持兩岸關係和平穩定，提振台灣經濟，大家都很關切。

韓家宸呼籲蔡英文政府，千萬不要意氣用事，「兩岸都是同文同種，在九二共識的基礎上，有什麼無法解決？」

(中國時報)

九二共識 就是一家人共識 蔡已撈到政治資本 該收手了

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