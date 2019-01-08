蔡已撈到政治資本 該收手了

2019年01月08日 04:10 中國時報 呂佳蓉／台北北京連線報導

針對蔡英文總統回應「習五條」的說法，大陸涉台人士表示，蔡的回應顯然沒有進行深入評估，非常直接且帶有強烈情緒，非常不智；但另方面，大陸不隨之起舞，並管控網民激烈言論，陸媒則淡化處理，就是不想走到兩岸人民對抗而無法收拾，所以對蔡英文的最後認定，大陸還在觀察評估。

2日上午大陸國家主席習近平發表談話，提出習五條，蔡英文當日直接表明，不承認九二共識與一國兩制。大陸涉台人士認為，蔡英文的反應太快，也因此沒有充分感知、挖掘習近平談話中所釋出的善意，反而雞蛋裡挑骨頭。

該涉台人士分析，蔡英文是想藉機會為其爭取一定的政治主動權與政治加分，在九合一選舉嚐到挫敗之際，她想擺脫選舉失利帶來的不利影響，但這種打著政治算盤的發言，在處理兩岸關係上非常不智。

該涉台人士同時指出，蔡英文是一位特別的民進黨政治人物，並非屬於黨內派系的一員，加上她身為台灣領導人的身分，大陸認為她在一些問題上會有一把尺，明白尺度在哪。

該人士直言，眼下關鍵的問題在於，「蔡已經撈到政治資本，該收手了，持續刷九二共識就是一國兩制，這種習近平都沒說的話，一不小心就會踩到紅線，那就回不去了。」

雖然國台辦3日發聲明點名批評「民進黨領導人蔡英文」，但是陸媒並未刻意凸顯國台辦的聲明進行報導與做評論，可見大陸觀察與評價蔡英文的審慎態度。

該涉台人士還稱，有關於習的談話與台灣方面的回應，引起兩岸各界對兩岸的思考，事情還需發酵一段時間，大陸才會真正出手。

(中國時報)