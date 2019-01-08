新聞透視》端出政績 才能守住2020！搞好兩岸關係 拚經濟才有感

前行政院長張善政（右上圖）主張兩岸同屬一個中國，這是兩岸關係和平發展的基礎；宣布參選總統的台大政治系教授張亞中（左上圖）也表示，兩岸關係應為兩岸兄弟一家親，不是外人關係。下圖為觀光產業自救大遊行時，高舉「兩岸一家親」標語訴求，希望政府提出因應對策。（本報資料照片、趙雙傑攝）

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中國時報

蔡總統定調今年會以「拚民生、護民主、守主權」作為施政目標與主軸，後兩者，台灣已維持了70年，只要不挑起戰爭，沒有人可以動搖，反倒是陸美貿易戰引發全球經濟動盪，如何顧好台灣經濟民生，才是今年施政的重中之重。

民生才是施政重中之重

今年新年談話，蔡總統明白表示，九合一大選的結果，絕對不代表台灣基層的民意想要放棄我們的主權。最近回應大陸國家主席習近平的談話，也一再強調會守護台灣的主權，彷彿台灣只有現在才有守護民主和主權的問題。

但事實上，台灣民主的進程和主權早已維持了70年，就連蔡不承認的兩岸「九二共識」時代，民主和主權也始終存在，從未曾失去過，只要不誤判形勢，不挑釁，不讓兩岸陷入戰爭，也不會有「護民主，守主權」的問題。

基層感受不到經濟成長

執政者真正要在意的是台灣的經濟民生，儘管政府已發現問題，卻始終找不到解決方法。檢視這兩年經濟成長數字不差，基層民眾卻感受不到，只看到夜市、飯店、商場陸續吹熄燈號，薪資成長遲緩，想多賺錢也受限於一例一休無法加班，這些民怨累積就反映在九合一選舉結果。

去年經濟成長比預估要好，也使稅收超出預期，政府不去思考如何讓這筆錢發揮乘數效應，帶動經濟，卻想拿來直接補貼給弱勢民眾，這種不教人釣魚而是直接給魚吃的作法，實在很難不被認為是「政策紅包」。

最近大陸的非洲豬瘟疫情，確實攸關民生，但疫情從去年八、九月就蔓延到大陸各地，卻直到蔡英文迴廊談話才警覺「代誌大條」，就連金門田浦岸際發現帶毒病死豬，農委會發出禁輸令，也擬提前解禁，政策慢半拍又一日數變，又如何拚民生？

蔡總統近來對兩岸政策和獨派大老的強硬談話，確實提高了網路聲量，但要真正反映在支持度上，恐怕得端出經濟民生的政績，讓民眾有感，才能守得住2020。

(中國時報)

蔡已撈到政治資本 該收手了 小英要拚民生 護民主 守主權

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