小英要拚民生 護民主 守主權

2019年01月08日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

因應國際和國內局勢的變化，蔡英文總統昨天接見107年度全國模範公務人員代表時宣布，2019年她會以「拚民生、護民主、守主權」作為施政的目標與主軸，盡全力為台灣人民謀求最大的福祉，也期許全體文官在各自的專業崗位上，繼續努力為台灣打拚。

2020年總統大選即將來臨，今年是蔡總統展現能力，證明能否爭取連任的一年，政府施政目標也備受關注。

對於近來網路聲量大幅提高， 她在臉書發文表示，新的一年，我們要一起走出同溫層，一起面對面說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量。因為個人的聲量大小一點都不重要，但是台灣的聲量一定要大，「這是今年最重要的事」。

蔡總統從今年元旦起搶攻網路發言權，至今已在臉書發了20篇貼文，字數多達4800字，網友按讚數動輒破10萬，也讓蔡英文網路聲量由黑翻紅，強壓台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜。

蔡總統6日深夜的發文一開始就表示，「又是長文，因為有滿滿的感謝。」她說，選後到今天，檢討跟反省其實從沒有停過。我們積極面對國家的挑戰，像是提升非洲豬瘟的防疫作為，元旦後一系列的兩岸議題，「身為總統，我全力捍衛台灣的立場。」

對於直到深夜才發文，蔡總統解釋，因為她忙到現在，才能花一些時間看大家的留言跟訊息。「支持真的很多、很溫暖」，當然也有希望我們做得更好的直接意見。無論如何，很謝謝各位花時間寫訊息給她，「謝謝你們」。

她說，民主不是天上掉下來的，現在每個台灣人都可以自由表達意見和想法，是一代代台灣人努力爭取而來的。許多民主前輩在戒嚴時期不怕生命危險，只為了爭取言論自由與民主制度。所以，當我們呼吸自由空氣時，不能忘記過去這一段民主奮鬥的歷程，更要謝謝眾多有guts的前輩們，當年衝破戒嚴體制。

蔡總統強調，每個時代都有屬於自己的任務，現在我們的任務，就是要一起守護台灣民主自由的生活。面對新的國際局勢，民主的挑戰從來不會少。「我要謝謝每一位願意為台灣發聲的你們，不管只是按個讚、留個言，或是把文章分享出去，都是我們為台灣發聲的方式。」

(中國時報)