一中 台灣優先的務實主義

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中國時報
／台北報導

「九二共識」藍綠爭議不休，前行政院長張善政昨接受雅虎TV訪問時說，對岸就是希望從「九二共識」看到「一中原則」，所以有沒有可能不講「九二共識」，還是可以講有「一中原則」？他認為方法就是回歸憲法，兩岸同屬一個中國，而「一中」的重點就是「台灣優先的務實主義」。

張善政昨在臉書中也提及兩岸政策及台灣策略，他的主張是依據中華民國憲法，兩岸同屬一個中國，這是兩岸關係和平發展的基礎；並以「具有大中華情懷的台灣優先務實主義」作為制訂兩岸政策的基本精神；台灣是民主國家，目前民意對統獨並無共識，國家的未來由民意做決定，這是未來處理兩岸關係的鐵律。

張善政也建議蔡英文總統，應遵從憲法，憲法的精神就是兩岸同屬一個中國，對岸也不要再提「九二共識」，依照憲法藍綠政治人物都不應該有分歧。用憲法表達「一中原則」，之後在大家最期待的兩岸和平基礎下，可以積極來往，讓雙方敵意降低，製造長遠兩岸有利往來的氛圍，讓實力培養起來，也許若干年後要談兩岸問題時，這是最好的籌碼。

對於台大教授張亞中宣布參選，張善政認為，這是向藍營候選人施加一些壓力，希望這些人不要太往中間路線靠過去。張善政選總統，堅持不當別人副手，他昨日也說，2020年「國民黨應該不會找他合作」，因為國民黨要選的人太多，不缺他一個。

被問到修憲問題時，張善政說，現在不是修憲的時機，但以目前體制，總統若與閣揆沒有很好的共識時，閣揆當然要走人，這是必然的結果，「行政院長很不好做，但選總統要選一個讓人家好相處的總統」。張善政也回應網友的提問說，再讓蔡總統連任，台灣就沒有氣了。

(中國時報)

小英要拚民生 護民主 守主權 張亞中促簽兩岸和平協議

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