張亞中促簽兩岸和平協議

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中國時報
、蕭靈璽／台北報導

台大政治系教授張亞中昨正式宣布參戰2020總統大選，並延續過去前國民黨主席洪秀柱堅持的「一中同表」，強調「一中同表」才是面對問題，兩岸關係的現況就是敵對，張亞中主張簽訂兩岸和平協議，並激動表示，「洪主席打了上半場，那我來打下半場!」

近日中共總書記習近平表示，「九二共識」即一國兩制引發台灣軒然大波。張亞中對此則表示，兩岸關係應為兩岸兄弟一家親，兩岸不是外人關係，不是父子關係，而是兄弟關係，並表示若簽訂順利，將可大幅減少國防預算，轉向台灣經濟的推動。

張亞中說，總統選舉不要問who而是要問how，要如何拯救台灣才是選舉重點，且表示現在民進黨病了，國民黨也病了，黨內其他參選人都在模糊焦點。

張亞中參選主張，包括推動內閣制，將立委席次113席改為200席，區域與不分區立委席次各半，將以德國聯立制的方式保障小黨的權利，並主張以減碳無煤家園為目標，重啟核四，教育上則推動政府不介入認同教育，讓家長與學校自行決定使用的教科書。

張亞中主張廢除以轉型正義為名清除異己為實的政策或機構，積極推動地方公投，建立廉能政府，嚴懲貪污。

張亞中強調，重新啟動中華民國需要論述以及方法，因現在許多黨內參選人都缺乏論述，他所提出的主張完全沒有一黨一派的勢力介入，而是以全民福祉為目標所提出的主張。

(中國時報)

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