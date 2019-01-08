蔣萬安重申 九二共識確實存在

2019年01月08日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委蔣萬安在政論節目上支持蔡英文總統「四個必須」，並說「絕對無法接受習近平定義九二共識為一個中國、一國二制」，被前藍委蔡正元酸「涉世未深」，也引來藍營支持者怒罵。蔣萬安昨特發聲明澄清，「九二共識確實存在」。

蔡正元一一駁斥蔡的「四個必須」，並直指蔡英文真正想說的是要台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜這些地方首長別想踢開民進黨政府、坐下來跟大陸談生意和交流，「國民黨政治人物如果給予肯定的贊成，只能說真的涉世未深。」

蔣萬安昨為此特別聲明，他強調，「九二共識」確實存在，也是過去兩岸交流的基礎。如果沒有九二共識，過去兩岸是如何交流的？「所以我無法接受蔡英文總統所說『台灣從未接受九二共識』的說法。」

蔣萬安表示，他是反對「一國兩制」，台灣不是香港，台灣多數民眾也無法接受「一國兩制」。 不論誰當總統，都必須依據「中華民國憲法」，捍衛中華民國的主權與存在。

蔣萬安也質疑，如果蔡總統不接受「九二共識」、甚至不承認「九二共識」的存在，請蔡總統拿出具體可行的論述出來，而不是永遠文青式的口號，對三年來的兩岸僵局拿不出任何辦法。

蔣萬安說，我支持「九二共識」的核心是「一中各表」，一中是中華民國，基礎是中華民國憲法，實踐是兩岸人民關係條例，無論誰當總統，這「四個堅持」台灣民眾都會支持。

(中國時報)