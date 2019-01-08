學者憂債留子孫 救不了急更救不了窮！硬掰紅利撒錢 純粹政治考量

2019年01月08日 04:10 中國時報 王莫昀 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

3萬低薪族有1萬紅包領？ 蔡政府挨轟「政策買票」

力圖走出敗選陰霾，蔡政府硬將歲計賸餘掰成「經濟紅利」，卻遭學者吐槽。政大財政系副教授陳國樑說，主計總處有兩本帳，一般預算雖有歲計賸餘，但特別預算卻舉債千億，且經濟也沒好到哪去，將錢拿出補助根本是打腫臉充胖子。

中國科大財稅系講座教授曾巨威更表示，這項政策要編列特別預算，走一定程序，紅利分享年前無法發出，救不了急，且這種一次性發放，也救不了窮，明顯是政治凌駕專業。

財主單位應該硬起來

對於外界痛批，這是史上最大買票行為，為2020年選舉利益作結合，曾巨威指出，雖不敢說這是買票，但絕對是為了政治考量，枉顧專業。他建議，財主單位應秉持專業硬起來，向蔡英文總統說清楚。

曾巨威強調，到目前為止，稅收雖超徵但不足以讓政府收入支出弭平，這狀況讓本來可以補缺口的錢被挪用，將導致未來子孫恐面臨龐大的舉債壓力。他並指出，提振內需方案，跟稅收有無超徵無關，國際情勢不好，政府更應做周延籌畫，如要促進內需，即使沒有超徵，也要做，如今政府發放經濟紅利的理由實在太過牽強。

經濟分享難拉升消費

陳國樑說，相較於消費券齊頭式平等、人人有獎，且強制消費，加上實施的時間正好在經濟谷底，較能提升經濟成長率，但這次強調的是經濟分享，照顧中低收入戶，拿到錢的人很可能的做法是存起來，對經濟提升的效果有限。

國庫並不是真的有賸餘，現在政府要談任何的補助，都面臨國庫吃緊狀況，陳國樑表示，既然政府要做，就應該掌握3大要點，先畫出大餅、一層一層擴大、並提出補救措施。

陳國樑表示，首先必須先畫出大餅，告訴大家為什麼這些人受惠，一定要先定義出來，否則容易引發不必要紛爭，其次應該一層一層擴大，例如中低收入戶最先受惠，往上就會到最低薪資的族群，每一層擴大，都會增加支出。

部會地方搶分食大餅

陳國樑透露，最近聽到各部會、地方搶這個大餅搶很兇，有官員跟他說，經濟部便問下屬單位，有什麼需要補助，要盡快提出，而非洲豬瘟要成立的蒸煮中心也將腦筋動到這筆錢，實在太誇張了。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，這只能解燃眉之急，短期補助僅屬杯水車薪，解決低薪問題仍得推動台灣產業升級，或吸引外資來台。

(中國時報)