賴揆10日總辭 蘇邁配成形

民進黨主席當選人卓榮泰表示，未來政府各政策的初步討論，將由總統、行政院長、黨團總召、民進黨主席、總統候選人，共同來參與討論，讓民意接軌政策。（陳怡誠攝）

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中國時報
／綜合報導

立法院9日將三讀通過預算案，賴揆預計10日院會將提出內閣總辭，外傳將由蘇貞昌與陳其邁接任正副院長，甫當選民進黨主席的卓榮泰稱讚，「這是滿強的組合」；府方人士強調仍全力留任賴揆，但對「蘇邁配」也表示，這是黨內許多人的看法。

卓榮泰在接受電視專訪時表示，未來政府各政策的初步討論，將由總統、行政院長、黨團總召、民進黨主席、總統候選人，共同來參與討論，讓民意接軌政策，「未來的民進黨，要是一個整合的民進黨」。對日前逼宮的獨派大老，他會拜訪尋求黨內團結，也不排除與柯P見面溝通。

行政院長賴清德堅持為九合一敗選請辭，儘管蔡英文總統全力留人，但據了解，賴揆仍堅持求去，最快本周三立法院臨時會通過總預算後，將在隔天行政院會提出內閣總辭，黨內也傳出「蘇邁配」的組合。

卓榮泰表示，他在確定當選黨主席之後，曾跟蔡總統通過電話，對賴清德去職後的布局交換意見。卓的說法顯示賴揆走人已成定局，至於「蘇邁配」，卓榮泰說「這是滿強的組合」。

立法院臨時會昨天已開始加班審查108年度總預算，由立法院長蘇嘉全召集朝野協商，初步達成總預算案通案刪減全部的1.19％，總共大約新台幣240億元的共識。

對於蘇貞昌可望接任行政院長，新北市長侯友宜表示，很開心老長官能夠承接重責大任，尤其老縣長熟悉新北市的需求，在競選過程也提出很多好政見，如果這些政見因為當院長而得到照顧，這是新北市之福，他身為市長樂觀其成。

侯友宜說，其實他和老縣長一直有不解的緣分，他當警政署長時，老縣長是行政院長，大家共同為治安努力；這次若能再續前緣，他會心存祝福和感恩，更重要是攜手合作，為新北市、為台灣打拚。

媒體追問，未來在行政院會，是否會擔心在爭取資源時遭刁難？侯友宜說，老縣長疼惜新北市，而他也是同樣心情，他會更積極主動採取合作，大家一起努力，這部分沒問題。

(中國時報)

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