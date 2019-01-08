學貸有望補貼 歲計賸餘本周提方向

2019年01月08日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統指示政院研議將經濟紅利照顧弱勢，行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，如果順利的話，政院本周會提出一個不含執行細節的「方向」，由於蔡總統沒有要求政院農曆年前要發放紅利，所以也不可能有收入3萬以下農曆年前可領1萬元紅包的說法。

Kolas並說，政院2日開會的過程中，各部會提出的弱勢及青年照顧意見中，包括偏遠地區長照、學生租屋與學貸補貼、計程車司機、老農及中低收入戶等，但賴揆從未就跨部會的意見做出結論，要如何執行，還要再討論。

她並說，歲計賸餘的金額，有人寫300億，有人寫500億，但詳細精算結果主計總處原先表示，15日還要跟公營事業再開會確認；換言之，如果連總數都在精算中，根本不可能有外界揣測的這種方向。

她說，順利的話，希望本周能提出大「方向」，現在針對發放現金，都有人表示支持及反對意見，更何況這筆預算依《預算法》，要訂定特別條例經立院三讀通過，以此類推不可能有農曆年前發1萬元給多少萬人的事情發生。

Kolas也說，政院沒說過這是「紅包」，歲計賸餘也不是超收，都是合法稅款，來源多是營業稅、所得稅。之所以有歲計賸餘，是因為編列的預算是前一年預估今年經濟成長率，例如政府編列2兆總預算，若有1％~2％的誤差，就會剩下幾百億的歲計賸餘，這些都是合法徵收來的，由於去年經濟成長比前年預估好，這也就是為何稅收會多幾百億元的原因。

對於外界繪聲繪影，說農曆年前就要定案，Kolas強調，蔡總統談話以來陸續有媒體報導具體方向，但皆未具名，這些報導應是跨部會與會官員個人的意見，從來不是行政院的正式意見。

(中國時報)