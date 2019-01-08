彰化立委補選 阮厚爵被動列民調

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中國時報
／綜合報導

國民黨布局彰化立委補選，決定採取以民調為依據徵召人選，昨天中央黨部協調有意參選者討論民調公司的選擇。值得注意的是，彰化縣和美鎮長阮厚爵受地方力薦，阮雖不願表態參選，但同意「被動」列入民調選項，若民調結果是最高者，願意披掛上陣。

彰化立委補選，藍營有醫師蔡明忠、前副縣長柯呈枋及阮厚爵3人爭取提名。蔡去年縣長就職前一天，率先宣布參與黨內初選；柯在今年第一個上班日由大老謝式穀力挺公開表態；甫連任就職2周的阮厚爵為避免負面觀感，僅表示若黨有需要，被動接受提名。

蔡明忠表示，尊重黨內機制與結果，自認已準備好了，盼贏得縣民認同。柯呈枋則說機制不夠透明，不少支持者獲悉後紛紛來電抱不平；他質疑沒出席協調會、不曾公開表態，為何可放進民調名單，應該要有人說清楚、講明白。阮厚爵僅說，「一切遵從黨中央指示辦理，謝謝！」

組發會主委李哲華表示，阮厚爵本來婉拒參選立委補選，因為才剛當選和美鎮長，怕觀感不佳，因此不願主動參選。不過地方力薦阮參選，評估立委勝率較高，因此黨中央在徵得阮同意後，也列入民調選項之一。

李哲華指出，地方上認為蔡明忠在鹿港可能有人望，但是卻有地區的局限性，蔡的勢力未必能跨至和美；柯呈枋雖然有在地行政經驗，但畢竟有4年離開縣府，相較之下，阮厚爵反而才是「即戰力」。

民調預計在8、9日兩天進行，10日上午公布民調結果並決定提名人選。

(中國時報)

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