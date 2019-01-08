人潮帶錢潮 3大夜市代表都說讚

2019年01月08日 04:10 中國時報 林瑞益 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄「發大財」首創高雄幣。大高雄市觀光商圈總會與中華科技金融學會合作，將全國首創發行區域性商圈金融貨幣「高雄幣」，首波試辦選定六合夜市、光華夜市及南華等3大商圈行銷推廣，3大夜市的代表都說，該回歸到客源，人潮就是錢潮，只要大家能夠賺錢，都好配合。

高雄幣將透過APP累積消費，由店家自行決定讓利多少，把錢留在高雄，促進經濟及消費流通。高雄市長韓國瑜18日將到六合夜市示範，如何使用高雄幣。

選前提出「高雄幣」概念的高市議員吳益政建議，地方政府要協助資源整合，才能提升高雄幣流通率，例如轉為公共財，讓環保、導護、長照等志工的時數兌換一定點數，並擴大用於看電影、坐公車、搭捷運、繳停車費等，而非只在特定商圈使用。

六合夜市主委莊其章說，若此舉能夠帶動消費者到夜市消費，促進經濟，大家都不會反對，就算被抽成也無妨。南華商圈理事長楊福順說，此舉很不錯，目前高雄市政府尚未提到相關細節，但他覺得，如何擴大客源才是最主要的，因人潮就是錢潮。

光華觀光夜市發展促進會理事長兼主委顏永峻認為，他在這商圈60年，對高雄幣樂觀其成，只要經濟能活絡，商家們不會反對。據他目前了解，很多商家都贊成，至於如何抽成，還需進一步討論。許多商家都說，只要有錢賺，可以配合。

光華夜市是社區型夜市，對大陸客依賴程度不大，靠的是台灣消費者，他希望藉此吸引更多民眾，讓大家發大財。

(中國時報)