影》林義守訪韓國瑜 加碼投資700億

2019年01月08日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導、 陳科廷 ／影音編輯 ／高雄報導、／影音編輯

義联集團創辦人林義守（左）7日率團拜會高雄市長韓國瑜（右），宣布加碼投資700多億。（柯宗緯攝）

義联集團創辦人林義守力挺韓流，7日率團拜會高雄市長韓國瑜，宣布加碼投資700多億元，釋出2.7萬個職缺。韓敞開雙臂歡迎更多企業到高雄，但也語重心長提到，昔日有台北大巨蛋案，弄得市府、市民、企業三方慘敗，要記取這個寶貴的教訓。

林義守與「前朝」關係緊張，多年沒進高市府。韓國瑜開場時開門見山問林義守有多久沒來市府？林用手比4，笑說4年沒踏進一步。韓國瑜要林義守以後常來。

林義守指出，第1期有總計510億開發計畫，包括義享天地A、B館370億、創業推廣大樓30億、湖內區工商綜合區110億，部分已核准，工商綜合區正申請開發計畫變更，可能2、3年能完成。

另規畫中的觀音山水世界及高塔，分別投入100億及110億。林義守透露，兩案規模將是全台最高、唯一，可望提升高雄能見度，以520米高塔為例，取名「我愛你」諧音符合愛情產業鍊，除有商場外，更打造旋轉摩鐵、旋轉餐廳。

韓國瑜感謝義联集團未來3到4年要投資700多億，六大項目包括休閒、醫療、建設等，預估創造2.7萬工作機會。他說，高雄不能接受任何汙染條件，呼籲企業多照顧勞工，盡可能給優厚條件。

不過，韓國瑜也提及，4年前台北市長柯文哲拋出打破不公平、不正義想法，但像大巨蛋案，最後發現手上工具不夠、政策不足，他從中獲得很寶貴教訓，市府輸、企業輸、市民也輸，自己當市長不希望未來發生這種事。

韓國瑜重申，高市府宗旨清楚，99％興利、1％除弊，他期待政府當火車頭，陪著企業界創造更好環境，讓萬商雲集，「我們觀念健康，不會弄些歪七扭八的」，也希望企業提供更多就業機會及歲收。

選前韓國瑜曾開玩笑說，若1000個工作機會就會親一下、1萬個就陪睡一晚喝茶聊天，網友就起鬨如今有2.7萬工作機會，「睡2天，親7下」。韓國瑜大笑回應，網友記憶力真好，屆時將兌現，但也笑說怕林義守老人家體力受不了。

(中國時報)