韓每月夜宿計畫 1月首選永安兒童之家

2019年01月08日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜承諾每月選1天住在弱勢機構或家庭，象徵不忘基層，據悉，元月首次夜宿初步規畫在永安兒童之家；韓國瑜表示，他請社會局研議夜宿地點，只要求以偏遠、平時少被關注的育幼院為主，希望去看看、聽聽這些沒有雙親在身邊的孩子們，心理上、生活上還有哪些需要市府照顧的地方。

雀屏中選消息傳出後，機構相當低調，永安兒童之家主任洪素招表示，目前還沒接到社會局正式通知，如果真的市長要來，「社工和孩子們一定很開心。」

據了解，社會局7日下午開會討論市長元月夜宿行程，初步規畫大寮區永安兒童之家，活動規畫將送至市長室，待韓國瑜確認。

高市新聞局長王淺秋表示，市長因最近行程緊湊，要等月底才能去夜宿，就任第1年接下來每個月則會鎖定不同類型的弱勢機構，盡量都走一圈。

王淺秋強調，目前市長所到之處皆出現媒體追逐場面，為免驚擾小朋友、也防止受保護個案曝光，夜宿前會與院方妥善溝通，以保護孩童為最高原則。

財團法人高雄市私立永安兒童之家位於大寮區過溪里，2003年由創辦人陳廖梅芳租用琉球路空廠房設立，後於2007年獲善心人士捐地、捐款興建房舍而移至濃公路現址，目前接受社會局委託安置34名2歲至18歲的受保護個案。

林園、大寮選區市議員邱于軒聽到韓國瑜要夜宿永安兒童之家，表示樂觀其成，她說，市長上任後承諾不讓孩子寒暑假餓肚子、工業區旁教室裝冷氣和清淨機，如今夜宿首站又選兒童安置機構，可看出韓國瑜對兒童教育與福利的重視。

(中國時報)