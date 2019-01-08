搶攻港澳客市場 相中林夕、鄧紫棋

鄧紫棋(左)、林夕(右)。（本報資料照片）

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中國時報
／高雄報導

高雄市政府拚觀光，力邀名人代言，繼1月代言人白冰冰，2月陳文茜後，3、4月鎖定詞神林夕、歌后鄧紫棋擔任觀光大使，搶攻港澳客市場。海外代言人已找享譽星國的主持人崔麗心，另將推「董事長帶路」高端觀光團，由晶華酒店董事長潘思亮、南僑集團會長陳飛龍推廣。

市府觀光局長潘恒旭透露，白冰冰將在鹽埕區重現當年藍寶石舞廳盛況，由白冰冰擔任主秀，另邀請3組藝人、歌中劇等方式搭配演出。2月代言人陳文茜1月21日將訪高雄3天2夜，將帶她搭遊艇遊覽高雄港，再走文創、美食行程。

他指出，來高雄國際旅客前5名為東京、大阪、香港、澳門、首爾，3、4月將鎖定港澳自由行市場，正接洽林夕、鄧紫棋推廣高雄觀光。

潘恒旭提到，雖然林夕曾在選前批評過韓國瑜市長，但他與林夕相識20年，將釋出誠意邀林夕走訪高雄，他願跟韓國瑜女兒韓冰當地陪。而年輕人喜愛的鄧紫棋4月將來高雄巨蛋開唱，將提出合作方案，若免費推廣觀光求之不得，或者是用其他資源合作。

海外首位代言人確定為知名節目主持人崔麗心，潘恒旭說，崔麗心是新加坡10大紅星，具高知名度，願意在星國推廣高雄觀光，最快3月成行，觀光局將與到星國賣水果的農業局一同前往。

以往陳菊市府時代，邀請天團五月天擔任年度觀光代言人。對此，潘恆旭直言，以後不會有年度代言人，畢竟權利義務太重，會傾向人海戰術，推出以月為單位請代言人。另外壽山將鎖定銀髮族市場，成立打卡點 「壽與山齊」，初步鎖定老牌藝人甄珍來代言。

另外，將推出的「董事長帶路」請潘思亮、陳飛龍擔任前兩輪的董事長。潘恆旭說，潘思亮是高雄子弟，父親為知名拆船大王，希望潘出任觀光顧問。「董事長帶路」將瞄準海內外財經人士，推出高端行程，結合美食、景點全力拚經濟。

(中國時報)

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