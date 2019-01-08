陸美貿易談判 川普稱進展順利

2019年01月08日 04:11 中國時報 藍孝威 、 陳柏廷 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美談判代表團7日起展開一連兩天貿易談判。針對雙方休兵90天首次協商，美國總統川普直言，「與中國的談判進展良好，相信他們（北京）要達成協議」。但相對於川普的樂觀，外界普遍預料，此次協商雙方顯然只是互探底線。美方代表就透露，要先檢視北京履行承諾的進度，才能決定下一步。有美媒更直言，協商不會達成任何協議，目的是為大陸國家副總理劉鶴赴美談判鋪路。

昨日上午8時50分左右，美國副貿易代表格瑞斯一行6人抵達商務部，展開2天貿易談判序幕，雙方此次可望聚焦農業、能源、智財權等議題。

川普樂觀 稱陸盼達成協議

而談及這場貿易談判的可能結果，《華爾街日報》7日報導，鑑於大陸經濟增長放緩，可能增添大陸國家主席習近平的顧問們對於與美方達成協議的緊迫感。

川普6日在推特上發文稱，美陸兩國貿易談判進展順利，大陸經濟不太好，令北京方面有動機尋求達成協議。

不過，對比川普的樂觀，各界顯然有不同看法。《紐約時報》指出，最近美國股市大跌，市場對經濟增長放緩的憂慮升高，加上受到國內政治及聯邦政府局部停擺牽累，華府原本握有的談判優勢也正在流失。

香港東網報導，有匿名的大陸政府貿易顧問明言，雙方接近達成共識，北京對改變部分經濟結構問題持開放態度，願採取措施轉向由市場主導的競爭，提醒華府要給予大陸足夠時間調整，否則沒有談判空間。但另一名官員則預計，美國不會放棄圍堵「中國製造2025」的計畫。

媒體報導 劉鶴現身談判現場

美國政治新聞網站6日報導，預計這次談判雙方不會達成任何協議，此次談判是為後續更高級別談判鋪路，為美國貿易代表萊海澤和大陸國家副總理劉鶴率領的代表團進行更高層次的會談鋪路。

值得一提的是，根據《南華早報》和彭博社報導，從現場洩露出來的照片和知情人士提供的消息，大陸副總理劉鶴出人意料地參加了這次原本定為副部長級的談判；但對於劉鶴是否有發表談話，目前無法得知。

(中國時報)