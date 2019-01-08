今年上半年 我出口恐出現停滯

2019年01月08日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

受陸美貿易戰及蘋果手機銷售不如預期、面板供過於求等因素影響，去年12月出口成長，年減3％，連兩黑。展望今年，仍難擺脫陸美貿戰陰霾，預計今年上半年恐出現這一波20多個月出口擴張中的停滯狀態，至於元月出口變動，財政部保守預測約在負2.5％至正的0.5％間。

財政部昨日公布2018年12月出口286.1億美元、年減3％，全年出口3360.5億美元，創歷年新高，年增5.9％。以新台幣計價，則是首度突破10兆大關。

在主要出口地區方面，12月對美國出口規模是37.5億美元，創新歷年單月新高，年增13.4％、連續27個月正成長，為主要市場表現最好地區，與美國經濟基本面一支獨秀相呼應，惟對大陸及香港出口，受到廠商購料、投資趨向保守，出口減幅接近1成，波及12月總出口表現。

另東協表現也不理想，去年12月出口年減12.6％，創2016年6月以來較大的減幅，主要受到菲國礦產品、新加坡電子零組件外銷萎縮影響

回顧2018年出口表現，以7月為分水嶺，出現轉折，財政部統計長蔡美娜說，2018年第1、2季年增率都有1.1成左右，但下半年在基期墊高，以及陸美貿易戰觀望氣氛轉濃下，出口增速由「亮麗」歸於「平靜」，不但第3季出口年增率降至3％，到了第4季更只剩下0.1％，呈現旺季不旺態勢。

展望今年出口表現，蔡美娜說，主計總處對今年全年出口年增率，預期較保守僅2％，上半年較低約0.7％，下半年則會來到3％，以第1季來看，因陸美貿戰干擾、蘋果降財測、換機力道減弱，故預期今年首季出口成長力道呈現停頓，粗估1月出口變動也在負2.5％至正0.5％間。

(中國時報)