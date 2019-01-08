台股破底翻 收復9500點

2019年01月08日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

「鴿聲」傳進全球股市，美股帶動亞股全面強彈，台股加權指數昨日搭上順風車，演出「破底翻」的好戲，終場大漲207點、收在9590點，一舉收復9500關卡；其中外資終止連3賣，投信買超創近月新高，三大法人合計買超百億元，是3個月來最大量。

匯市方面，新台幣跟著台股衝，早盤升值近1角，尾盤升幅收斂，以30.812元作收，升值5.1分，短期內貶破31元的可能性已經降低。

非農就業人數強勁成長，加上Fed主席鮑爾釋出鴿派言論，暗示可能放緩升息腳步，讓投資人為之振奮，美股電子盤上漲百點、台指期亦開高走高，陸股則在人行降準帶動下，兩市漲停個股逾90檔，滬指收漲0.72％。

台股方面，三大法人合計買超105.93億元，其中外資買超82.34億元、投信買超8.33億元，都終結連3賣，加上自營商已經連3買，反映出法人對台股行情不悲觀，就技術面看，已形成島狀反轉型態，暫時化解破底危機。

即便強彈，不過國泰證期副總經理錢冠州認為，只能以反彈視之，隱憂除了陸美貿易戰還沒達成共識，總經數據也不是太好，股市長線趨勢主要由經濟面引導，不容樂觀。

至於「蘋概股」後勢？安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，iPhone銷售不佳眾所皆知，但後續數字到底會與市場預期有多大落差，仍需持續觀察，短期盤勢不易強，主要還是基本面數字不佳，加上陸美貿易爭端未解。

而從台積電股價，也可一窺外資對於蘋概股的態度，摩根士丹利預估，台積電首季財測恐不樂觀，並將其目標價從214元砍到199元，失守「1」字頭，最差情境是全年營收恐衰退5％～10％，股價預期會跌到183元。

(中國時報)