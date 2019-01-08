匯豐預測 明年恐降息

2019年01月08日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

Fed（聯準會）是否持續升息，牽動全球金融市場。前Fed主席葉倫受邀在瑞銀大中華區會議開幕式時預測，Fed有望暫停升息；匯豐私人銀行則公布最新報告，認為Fed今年下半年起，利率會按兵不動，2020年則會降息。

全球金融市場大洗三溫暖，不甩美國總統川普警告，Fed在12月底宣布今年第4度升息，迎來美股大跌；不過還不到1個月的時間，Fed主席鮑爾釋出「鴿派」言論，暗示將暫緩升息，緩和投資人疑慮，也讓全球股市開香檳。

葉倫昨說，美國勞動市場趨緊，且有愈來愈緊的現象，預估要再升個1、2次息，才能抑制過熱的美國經濟，接下來就會暫緩升息。

匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲認為，Fed在今年3月和6月，還會再升息2次，然後利率按兵不動，直至2020年9月和12月就會宣布降息，而美國10年期債券的殖利率於2019年底和2020年底將落於2.5％。

范卓雲指出，美國利率見頂，預期美元強勢稍有減弱，加上大陸財稅政策刺激，新興市場和亞洲資產於2019年可望重拾成長軌道，且為紓緩貿易緊張局勢帶來的影響，大陸將加大財政及貨幣寬鬆力道，推動內需成長。

隨著大陸推出財政刺激措施，加上美國經濟保持穩健成長，全球經濟周期得以延長，預測2019年及2020年全球GDP成長將溫和減速，分別落於2.6％及2.4％，至於先前市場對Fed持續升息的擔憂，則將於未來數月緩解。

范卓雲分析，在經歷2018年市場震盪後，投資人變得相當審慎、估值顯著下調，加上水位偏低，均有助股市於未來數月觸底，進而逐步復甦，今年全球經濟放緩幅度將呈現溫和，預計全球股市能有10％獲利成長。

(中國時報)