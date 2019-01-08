美艦再巡南海 陸痛批侵犯主權

2019年01月08日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

正值陸美在北京展開貿易磋商之際，美國海軍驅逐艦「麥坎貝爾號」7日在南海執行「航行自由」任務，駛近永興島、東島和趙述島等島礁12海里內。對此，大陸外交部發言人陸慷昨日回應稱，「美艦有關行為違反大陸法律和相關國際法，侵犯大陸主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序。陸方堅決反對美方有關行徑，敦促美方立即停止此類挑釁行動。」

美國《華盛頓郵報》報導指出，美國太平洋艦隊發言人麥克瑪昨日發表聲明表示，美國海軍阿利伯克級驅逐艦「麥坎貝爾」號7日在南海執行「航行自由」任務，駛入永興島、東島和趙述島等西沙群島島礁12海里範圍內，以挑戰「一些聲索方」在南海的「過度海洋主張」。麥克瑪還強調，這項行動並非針對任何單一國家或是要藉此做出政治聲明。

據悉，除了大陸，越南、菲律賓、汶萊、馬來西亞、印尼與台灣也宣稱擁有南海主權或部分主權。

對此，大陸外交部發言人陸慷昨日表示，美國海軍「麥克坎貝爾」號軍艦7日未經中方允許，擅自進入大陸西沙群島領海。中方隨即派出軍艦軍機依法對美艦實施查證識別，予以警告驅離並就此向美方提出嚴正交涉。

他強調，「美艦有關行為違反中國法律和相關國際法，侵犯中國主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序。中方堅決反對美方有關行徑，敦促美方立即停止此類挑釁行動。中方將繼續採取必要措施捍衛國家主權和安全。」

至於美方此舉對當前陸美正在進行的經貿磋商有何影響，陸慷表示，「妥善解決好陸美之間現在存在的各種問題包括經貿問題，對兩國、對世界都是有利的。雙方都有責任為此營造必要的良好氛圍。」

(中國時報)