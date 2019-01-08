出國小確幸 燃油附加費調降

2019年01月08日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

小確幸！因應國際燃油價格持續下跌，國籍航空公司華航、長榮今（8）日起，再度調降燃油附加費，長程線每人每航段調至32.5美元，調降13美元（約新台幣403元）；短程線每人調至12.5美元，調降5美元（約新台幣150元），創下1年來的新低點。換言之，旅客若飛長程的歐美國家，來回可省800元；飛短程的日韓等國，來回可省300元。

機票6折 國旅最多省4000

此外遠東航空配合觀光局的擴大暖冬遊補助，推出「遠東FUN寒假專案」，在1月間購買國內航線機票，就能享有6折優惠。以「台北－澎湖」來回機票3298元為例，雙人機票原價6596元，趁該專案購買折扣後只要4052元，現省2544元，再搭配觀光局擴大暖冬補助，每房每晚可再省1000元住宿費，青年與樂齡族還可多省500元，等於可省3544到4044元。

國籍航空公司國際航線的燃油附加費，是依據中油公司每月公告的國際航空燃油價調整，長程線附加費每人每航段級距為6.5美元，短程線是2.5美元。根據中油1月公告油價，航空燃油平均每桶79.48美元，較去年下跌超過10美元，已達民航局調整門檻。

依油價調整 創1年來新低

華航與長榮皆在官網公告，今日起針對台灣地區出發行程，調整客運燃油附加費，長程航線每航段收取32.5美元，較去年12月45.5美元調降13美元；短程航線每航段收取12.5美元，較去年12月17.5美元調降5美元。

舉例而言，飛歐美等長程線國家，來回每人可省超過800元；旅客若飛日韓等短程線國家，來回每人則可省300元。若與去年燃油附加費最高點的10月相比，當時長程線每航段52美元、短程線20美元，等於長程航線來回便宜39美元（約新台幣1200元）、短程航線來回便宜14美元（約新台幣431元）。

(中國時報)