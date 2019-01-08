違法挪用校產 永達面臨清算

2019年01月08日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

永達技術學院2014年停辦，教育部昨表示，永達將處分大樓所得中的6000萬元拿去償還給董事，不符規定，進一步造成無法轉型成社福或文教機構；如果這筆錢不追回來，明年1月5日後，它將被解散、並清算其校產，成為國內第一所被清算的大學。

高教工會昨召開記者會，揭露永達董事會於停辦後違法挪用校產，將處分大樓後所得，拿其中6000萬元私相授受給學校董事，若連同還給其他董事二親等與關係企業則高達1億4500萬元！

高教工會調查，永達2014年7月24日向教育部提出要求處分「大湖體健休宿舍大樓建物」之申請，教育部同年8月7日回函學校，文內表達關於該處分案原則上同意，但「本案處分後之款項運用，應包含教師、職員優惠退休、離職所需相關經費，不得用於攤還董事以借貸方式提供學校運用之債務」。

高教工會表示，永達處分學校大樓得到1.45億元，卻私自將其中6000萬元，挪用攤還具永達董事身分的日商負責人河崎惠子（其為永達前董事長馮明雄的姐姐），公然違反教育部所設的處分要件，使校產未用於補償師生，反而優先流入董事口袋。

高教工會組織部主任陳書涵說，永達不當挪用校產，教育部要求董事會追回6000萬元，但永達未遵守，她呼籲教育部應依《私校法》解散董事會。

教育部技職司專門委員柯今尉回應，永達停辦後，依規定可以轉型為社福文教機構，不過學校違反規定將處分大樓所得的錢拿來償還董事，導致它提出轉型為社福文教機構的計畫，教育部也不核准。

柯今尉指出，永達必須將償還個別董事的6000萬元先拿回來，之後才可以再談轉型為社福文教機構，這兩者是掛在一起的。永達若未在明年1月5日前轉型為社福文教機構，教育部將依規定予以解散及清算校產，它將是國內首例被清算的大學。

不過永達方面表示，學校處理校產當時已經停辦，也沒有積欠老師薪水，他們認為將處理大樓所得拿來償還債務，是天經地義的事。

(中國時報)