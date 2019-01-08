流感疫苗供貨緊 兩周內將用光

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中國時報
林周義／台北報導

流感疫情逐漸升溫，疾管署預估下個月疫情將進入高峰期，然而目前流感疫苗卻供貨吃緊，預計將在兩周內陸續用鑿。根據疾管署統計，目前全國成人劑型流感疫苗僅剩9.3萬劑，幼兒劑型流感疫苗則剩3.9萬劑，趕不及施打的民眾只能等待月底13萬劑流感疫苗的供應。

疾管署副署長羅一鈞昨（7日）表示，以全國平均來看，成人疫苗目前供貨吃緊。目前各縣市的疫苗僅剩約一成，預估一兩周內就會陸續用鑿。至於再進口的13萬劑賽諾菲流感疫苗，預計最快月底可供民眾施打。

流感疫情將在下月進入高峰期，疾管署表示，因受暖冬影響，疫情可能拉長至2月底或3月初，預估春節高峰期的疫情不至於嚴重。氣溫即將轉冷，出現感冒症狀的民眾可能增加，提醒民眾多加留意。至於流感高風險群（3歲以下幼兒和65歲以上長者），羅一鈞表示，應把握這兩周的機會，儘速施打疫苗。

疾管署統計，截至6日為止，全國流感疫苗施打人數共511萬人。羅一鈞稱，雖本季疫苗仍有47萬劑缺口，但因猜中病毒株，加上接種人數已佔全人口的22-23%，可發揮一定保護效果。

羅一鈞提醒民眾除接種流感疫苗，也應做好手部衛生、咳嗽禮節，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並落實生病不上班、不上課，以降低流感的感染風險。若發生類流感症狀，應儘速就醫。尚未接種流感疫苗者，可至各縣市衛生局網頁，或撥打免付費防疫專線1922。

(中國時報)

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