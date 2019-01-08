台大新校長今交接 戒備防鬧場

2019年01月08日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大今天有校長了！台大今日上午舉行校長交接典禮，由教育部常務次長林騰蛟擔任監交人，代理校長郭大維交接給去年1月5日選出的管中閔，陳維昭、李嗣涔、楊泮池等幾位前校長及部分遴選委員都會出席。

由於台大近日仍有身為候選人之一的電機系教授吳瑞北申請假處分及其後提起抗告，要求教育部不得聘任管中閔，以及台大校友齊聚傅鐘底下反對管中閔上任，8日當天是否會有反對者滋事，引發各界關注。熟悉台大運作的校內人士表示，台大有演練過好幾次，做好萬全準備，各方人士也有好幾個「系統」在運作，確保今日平順度過。

台大森林環境暨資源學系教授袁孝維7日在臉書留言表示，即將卸下台大校長遴選委員會發言人角色，祝福台大會更好；她也投書媒體期許台大學生除了腳踏車停放、性平廁所等題目外，能對台大校長提出「將如何航向國際」的大哉問。

另教育部宣布「聘管」後，管中閔本人6日首次在臉書發聲：他重貼去年1月5日當選當天的貼文「我相信，這次遴選所選擇的…是台大與台灣高教必須變革的起點」，表示雖然已經滿一周年，但這段貼文仍有其意義；並重申「為了踐行學術自由與大學自治之信念，不參加任何政黨、黨派活動」。

去年1月5日，管中閔獲選為校長當選人，原本預計2月1日上任，卻接連遭到教育部以學術倫理、獨董利益迴避、赴大陸講學等三大理由「卡管」，去年12月24日時任教育部長葉俊榮突然宣布「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長，後下台辭職負責，加上之前的潘文忠及吳茂昆，因管案下台共計有三位教育部長。

(中國時報)