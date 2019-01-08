改飼料養豬 農怨成本貴5成

2019年01月08日 04:11 中國時報 許素惠 、 張朝欣 、 廖素慧 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

防範非洲豬瘟，雲林縣府全面禁止廚餘養豬，縣府首輪稽查93場養豬場，5家未有蒸煮設備，列為高風險輔導對象，7日續查已有業者改飼料餵養，但也抱怨成本高5成，彰化縣政府昨天則宣布成立廚餘聯合稽核小組，針對全縣92場廚餘養豬戶4萬5000頭豬加強控管、落實廚餘蒸煮登記制。

無蒸煮設備 高風險輔導

被稽查的雲林縣廖姓養豬戶表示，2個月前就改飼料養，廚餘養豬每頭豬每公斤成本約40元，改用飼料養，每頭豬每公斤成本約60元，實在吃不消。而且據聞，吃飼料後肉質和味道會不同，不知消費者能否接受。

雲林縣防疫所技正鄭安國指出，全縣仍有25家豬場未具蒸煮設備，其中20家是透過中央蒸煮與吃豆渣，剩餘5家會嚴加追蹤管控，豬吃飼料比吃廚餘長得較快，肉質和味道差不多。環保局長張喬維說，5家未有蒸煮設備豬場使用的廚餘多數來自外縣市，將稽查廚餘場，管控來源。

雲林縣長張麗善提醒養豬業者，違規收集家戶廚餘養豬，將依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元；收集大型餐廳廚餘養豬，則處最高300萬元罰款。

斃死豬處理也是防疫的重要一環，由於化製清運車非隨叫隨到，有業者在豬場外路邊設豬隻「停屍間」，讓豬屍不致曝露野地。雲縣農業處長張鴻猷說，斃死豬應暫放豬場等化製車收運，不能棄置場外，化製廠和養豬場要加強聯繫，縮短死豬放置豬場時間，讓防疫無漏洞。

嘉義市轄內有6場共約500頭豬是以廚餘餵養，市府昨起訪視，輔導廚餘養豬戶轉型為飼料養豬或退場。

補助獎勵金 申請到3月

改用飼料養豬者，每頭最高補助2200元；退場者以豬舍面積及廢水處理設施容積計算補助金，並依豬舍面積提供20萬到50萬元的獎勵金；上述2項措施即日起至3月底止，向所在地區公所申辦。

彰化縣府清查全縣162場養豬場後，23場選擇離牧停養，47場改換其他飼養方式；廚餘養豬場豬隻數占全縣7.2％，已有養豬戶因無蒸煮設備，遭罰1200元。農業處長陳瑞森表示，將要求業者落實以90℃連續蒸煮達1小後再餵豬。

(中國時報)