農委會搜主意 無人機盯海漂豬

「熊鷹」無人機7日交機啟用，農委會副主委李退之（右）表示，將進一步討論如何應用在海漂豬監控工作。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情沸騰，台灣四面環海，何時再漂來病死豬難以預料，農委會擬用無人機航拍，巡護海域，協助防疫。專家則認為，無人機偵測技術上可行，但因防空識別區域與陸方重疊，可能有政治敏感性，實施恐不容易。

農委會林務局農林航空測量所7日舉行國產第一款定翼型無人機「熊鷹」的交機儀式。農委會副主委李退之表示，近來海漂豬可能引起非洲豬瘟疫情傳播，農委會將透過跨部會協商，與海巡署等相關部會討論，運用無人機加強海域巡護。

長榮大學航運管理系副教授黃泰林表示，無人機具偵測，可超越目視限制，運用範圍更遠，國內外已有許多應用於港口安全偵測的例子，基本上可行，但若在離島施放無人機，要注意避免越過鄰國領空，引起糾紛。

農航所所長管立豪亦指出，熊鷹無人機可拍攝到地面8公分大小物體，所以拍攝海漂豬沒有問題，但因離島鄰近大陸，且事關偵蒐，可能涉及政治敏感性；他說，金門在2009年時曾有製作地圖需求，請農航所協助空拍，因拍攝範圍屬大陸防空識別區，農航所透過陸委會向大陸提出要求，未收到回覆而告吹。

國內防疫如火如荼，但屏東、桃園、台中等地陸續傳出有人任意丟棄死豬，引發民眾恐慌，農委會亦擬將丟棄案例資訊公布於防檢局網站非洲豬瘟專區，以發揮警示作用。防檢局局長馮海東表示，除統計棄置時間、地點，若能追查出來源牧場、飼主，也將公布其身分資訊，收警示之效。

日前有網友在臉書貼文指稱金門海漂豬驗出非洲豬瘟病毒一事是政府自導自演的不實訊息，農委會昨日正式行文台北市中正第二分局，協助依違反「社會秩序維護法」進行偵辦。依據社維法，「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，將可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

(中國時報)

改飼料養豬 農怨成本貴5成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。