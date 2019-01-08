農委會搜主意 無人機盯海漂豬

2019年01月08日 04:11 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情沸騰，台灣四面環海，何時再漂來病死豬難以預料，農委會擬用無人機航拍，巡護海域，協助防疫。專家則認為，無人機偵測技術上可行，但因防空識別區域與陸方重疊，可能有政治敏感性，實施恐不容易。

農委會林務局農林航空測量所7日舉行國產第一款定翼型無人機「熊鷹」的交機儀式。農委會副主委李退之表示，近來海漂豬可能引起非洲豬瘟疫情傳播，農委會將透過跨部會協商，與海巡署等相關部會討論，運用無人機加強海域巡護。

長榮大學航運管理系副教授黃泰林表示，無人機具偵測，可超越目視限制，運用範圍更遠，國內外已有許多應用於港口安全偵測的例子，基本上可行，但若在離島施放無人機，要注意避免越過鄰國領空，引起糾紛。

農航所所長管立豪亦指出，熊鷹無人機可拍攝到地面8公分大小物體，所以拍攝海漂豬沒有問題，但因離島鄰近大陸，且事關偵蒐，可能涉及政治敏感性；他說，金門在2009年時曾有製作地圖需求，請農航所協助空拍，因拍攝範圍屬大陸防空識別區，農航所透過陸委會向大陸提出要求，未收到回覆而告吹。

國內防疫如火如荼，但屏東、桃園、台中等地陸續傳出有人任意丟棄死豬，引發民眾恐慌，農委會亦擬將丟棄案例資訊公布於防檢局網站非洲豬瘟專區，以發揮警示作用。防檢局局長馮海東表示，除統計棄置時間、地點，若能追查出來源牧場、飼主，也將公布其身分資訊，收警示之效。

日前有網友在臉書貼文指稱金門海漂豬驗出非洲豬瘟病毒一事是政府自導自演的不實訊息，農委會昨日正式行文台北市中正第二分局，協助依違反「社會秩序維護法」進行偵辦。依據社維法，「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，將可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

(中國時報)