保誠WeDO宣言 成就客戶想望

2019年01月08日 04:11 中國時報 魏嘉虹/台北報導

保誠人壽於1月7日正式推出「WeDO」品牌形象廣告,呈現出在生活中不斷向前邁進的人們,所展現的積極行動力和樂觀精神,以創新概念與速度感,帶出保誠人壽的熱情與活力。在「We are the people that DO用行動 成就想望」的主題下,帶出我們投資健康、我們懂得理財、我們追求創新、我們回饋社會等面向,傳遞保誠人壽如何幫助客戶達成夢想,呼應對客戶的品牌承諾「誠心誠意 從聽做起」。

保誠人壽深耕台灣,對於身為客戶值得信賴的夥伴感到驕傲,也為客戶勇於追求自己的夢想,不斷追求美好幸福里程碑的態度喝采。伴隨著科技數位浪潮與客戶需求的變動,保誠人壽體現品牌承諾「誠心誠意 從聽做起」,強調以多元商品、以客為本、創新科技為核心,打造金融數位科技,透過友善、便捷、創新的服務方式,滿足客戶在人生每一個階段對保障及資產累積的需求,成就客戶的想望。

打造金融數位科技

保誠人壽行銷長楊繼平表示,「這次推出的『WeDO』品牌形象廣告,其概念是傳達保誠人壽是客戶生活的一部分。面對競爭激烈瞬息萬變的市場,保誠人壽洞悉快速互動的社會脈動,透過創新科技提供智能服務,持續在與客戶的每一個接觸點上,提供優質服務,帶給客戶美好的體驗,與客戶維繫長期緊密的關係。」

齊心一致以客為本

1月7日起,保誠人壽「WeDO」品牌形象廣告將於各大媒體陸續推出,並同步推出「#WeDO宣言-我的#WeDO我來說」網路活動」活動網址https://www.pcalifewedo.com.tw/,邀請民眾一起說出WeDO宣言,參與活動還有機會抽到英國倫敦來回機票。

