進口車緊追國產車苦撐半邊天

2019年01月08日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

國產車面臨過半危機，台灣福特六和總裁朱忠園昨日表示，國產車無法與進口車的改款週期相比，即便有幾款賣得不錯的暢銷車，都還是會進入「獨木難撐大局」的循環，如果整體局勢沒變，市占率要守住5成仍難。

進口市占率高達45％

國產車不爭氣，2018年車市銷量43.5萬台、比前一年衰退了2.1％，除了創高紀錄止步，最大危機是隨著進口車與國產車價差拉近，進口車市占率也攀升至45％，這讓國產車面臨半壁江山保衛戰，情況愈來愈嚴峻。

朱忠園表示，國產車危機由來已久，直至國內最大組車廠國瑞汽車爆出有薪假，外界才驚覺事態嚴重，產業界除與經濟部溝通，由於福特六和、國瑞汽車都在桃園市內，也會找機會請桃園市長鄭文燦「多多幫忙」。

產品週期輸在起跑點

他表示，進口車市占率持續攀升，很大因素是產品週期，由於進口車不像國產車，從導入評估到國產化問世，動輒一、兩年，許多更是國外首發沒3個月，就準備在台開賣，讓磨很久的國產車直接輸在起跑點。

朱忠園舉裕日車為例，即便去年底發表小型休旅車Kicks賣得不錯，但各家車廠都面臨一樣問題，「獨木難撐大局」，單憑一款暢銷車是擋不住進口車的強勢，要想突破，就是每條產品線都要有競爭力夠強的車款。

他表示，如果不繼續投資，國產將坐以待斃，所以「福特還是會繼續投資」，今年起全球組織改組，台灣所屬的大中華區將直接隸屬美國總部管轄，有機會積極到更多資源，對在台國產化生產還是有信心。

繼續投資開發獨家款

同樣展開自救的還有和泰汽車，昨日發表由國瑞汽車為台灣市場獨家設計開發的YARIS Crossover，從既有車款切出一條新路，切進年輕族群最青睞的跨界休旅市場，藉此拉抬國產車的銷售表現以及市占率。

和泰車TOYOTA本部長劉傳宏說，國產車面臨頹勢是現實，除了更積極評估國產化新車，也想辦法「讓國瑞發揮開發能力」，化被動為主動，開發出適合台灣車主的獨家車款，透過各種努力多管齊下，讓國產車翻身。

(中國時報)