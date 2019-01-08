台商回流 工業地成交飆688億

2019年01月08日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台商回流，土地交易飆高！世邦魏理仕統計，截至去年12月13日，2018年全年不動產總交易金額計2496億元，年增率40％，其中又以工業地產（工業土地、廠房、廠辦）最受青睞，成交量達688億，刷新紀錄，反映出許多重量級台商已陸續回流置產。

業者表示，行政院陸續實施的返台設廠多項協助措施，有助於簡化台商回流設廠的行政流程。預期中短期內工業用地及工業地產的需求將因台商回流投資而穩健增加。

世邦魏理仕指出，受到陸美貿易戰日趨升溫，行政院今年元月起實施為期3年的「歡迎台商回台投資行動方案」，期望促成大陸台商回台投資，加速台商落地發展。其中為期3年的「歡迎台商回台投資行動方案」已於今年元旦起實施，整合提供土地、人力、稅務、水電及資金等政策，具體措施包括符合資格的廠商將享有進駐經濟部開發工業區前2年免租金優惠等。此外，經濟部同時推動一系列用地及人力相關措施，以滿足企業需求。

另工業局於去年9月公告轄下工業區內取得所有權後3年未建廠使用的閒置土地清單，共344筆土地，面積達214.4公頃，如經限期改善、處以罰鍰及協商未果，將以市價為底價，期透過公開強制拍賣釋出土地。

世邦魏理仕指出，近10年來，工業土地的交易量於2016年達到高峰，當年度成交金額共426億元，隨後於2017年因本土建商縮手，全年交易恢復過往水準。惟廠房及廠辦在2018全年交易量達550億元，年增率為77.1％，當中84％為本土自用型買方所購買，主要著眼於未來產能擴張需求。

2018全年已有多家廠商選擇自中國返台設廠，如蘋果供應商廣達電腦斥資42.8億元，購入桃園龜山華亞科技園區土地及近8,900坪廠房，預計將作為高階產品回台生產基地。

(中國時報)