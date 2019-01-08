手工具出口金額新高 年增縮

台灣五金展為參展商與國際買主創造雙贏。（業者提供）

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中國時報
／台北報導

台灣素有「手工具王國」美譽，直接外銷比率約占7成。經濟部公布最新統計，2017年受惠於景氣復甦，以及國際原物料價格走揚，出口明顯增至37億5800萬美元，為2003年以來新高，年增10.5％，但2018年累計1至11月出口35億2000萬美元，年增幅度縮小為3.0％。

經濟部統計，台灣手工具以出口為導向，2018年累計1-11月出口3,520百萬美元，雖金額增加，但年增幅度縮減。

以出口類別觀察，去年1至11月以非動力手工具約占74.5％為出口大宗；動力手工具的氣動手工具占19.6％；電動手工具占5.9％。與2012年比較，氣動手工具增加2.0個百分點，電動手工具增加1.8個百分點，非動力手工具則相對減少3.8百分點。

經濟部表示，美國、大陸及香港為台灣手工具主要出口市場，美國為全球手工具最大消費市場，且長期以來為我國手工具第1大出口國，2017年我國手工具出口美國1,208百萬美元，占32.2％居首，中國大陸及香港495百萬美元，占13.2％居次，德國及日本各占5.8％及5.6％，分居第3及第4。自2012年以來，國內手工具對美國出口表現較佳，出口占比增加4.4個百分點。

不過，就各國在美國手工具進口市場的市占率觀察，以大陸及香港居領先地位，2018年1-10月市占50.1％居首，德國市占8.3％居第2，墨西哥市占7.4％居第3，我國市占6.6％居第4。

(中國時報)

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