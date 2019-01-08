砂石缺很大 30前瞻工程傳流標

2019年01月08日 04:11 中國時報 呂雪彗 、 蘇嘉維 ／台北報導 ／台北報導

南部預拌混凝土廠因空汙等5大因素致砂石嚴重短缺，不但調漲價格1至2成，甚至傳出前瞻計畫30件工程流標。知情官員說，南部砂石107年12月比106年同期料源減少200多萬噸、約減1成5，但民間投資至108年5月之前都是大量需求期，一旦調度不過來，恐衝擊台積電、華邦電等半導體產業及前瞻建設大投資。

不過，台積電、華邦對此表示，建廠計畫並沒有任何改變，也不會受到任何影響。

南部砂石供需失衡，營建業界齊喊要求政府儘速解決供料問題。據悉，兼工程會主委的行政院政委吳澤成4日邀集各部會及產業公會開會檢討，將採取多管齊下措施，協助解決砂石供需問題。

據相關單位報告，南部砂石供需失衡原因有五：一、疏浚作業遲延：去年高屏溪流域疏濬量較前年同期減少194萬公噸，標售價上揚每公噸16元，主因屏東縣府疏濬作業延遲1至2個月。二、砂石需求增加：台積電台南園區新建、鐵改局工程、南部豪雨後道路工程整護等標案陸續發包，需求量大幅增加。

三、老舊砂石車汰除：空汙法去年8月3日上路，14年以上老舊車輛需汰換者眾，影響運能。四、固定汙染源空汙費暨排放量申報：去年7月1日起，環保署對固定汙染源的懸浮微粒開徵空氣汙染防制費，砂石業者首當其衝。五、預期心理惜售：12月市場價格已調漲15％以上，後續市場觀望氣氛濃厚。

官員透露，南部砂石業者抱怨，空汙政策汰換舊車，車次少致人力成本每噸增70元；固定汙染防制費開徵致每噸成本增20元，每噸共增加90元成本，目前砂石業每噸廠交價300，明顯上漲。

官員表示，南部可供應量大於需求量，目前年需求量約1700萬公噸，生產量加庫存量逾2500萬公噸，業者看好未來價漲惜售囤積，導致短期嚴重缺貨。

營造公會表示，目前是預拌混凝土業找不到砂石，無法出貨給營造廠，營造廠缺乏水泥灌漿，形成產業鏈缺貨，對台積電台南園區3奈米製程建廠衝擊不小。

吳澤成要求屏東縣府15日起出料投入市場，由水利署專案督促屏縣府處理高屏溪疏濬砂石。

(中國時報)