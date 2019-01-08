沙國少女逃婚 泰國旅館內求救

2019年01月08日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

沙烏地阿拉伯逐步朝現代化與開放之路邁進，但人權紀錄始終遭國際社會質疑。異議記者卡舒吉慘死命案仍疑雲重重，一位沙國少女為逃婚尋求外國庇護的遭遇，又成為西方媒體關注焦點。背棄伊斯蘭教的拉哈芙‧奎儂（Rahaf Mohammed al-Qunun）趁機脫離家庭飛往澳洲，卻在泰國被攔截。她把自己鎖在旅館房間內，發推特求援，人權團體也為拉哈芙請命，稱她若被遣返必死無疑。泰國當局稍早表態，不會把她送回沙國。

沙國外交官機場攔截

拉哈芙原本與家人在科威特旅行，但她趁機落跑，搭機飛往曼谷，打算轉機前去澳洲尋求庇護。不過6日她在曼谷機場被沙國外交官攔截，護照遭沒收，人也被扣留在機場旅館內。泰國移民局原定昨天把她押上飛往科威特的班機，但拉哈芙以家具堵住房門，官員只能在外守株待兔。

躲在屋內的拉哈芙沒有浪費時間，連發多篇夾帶影像的推特求救，稱萬一被遞解回沙，自己一定會被殺。她指控，家人對她施加人身和精神虐待，甚至曾為了剪掉她的頭髮，把她囚禁在房裡長達半年。

控訴遭家人凌虐囚禁

拉哈芙確信自己若被遣返回國，一定得吃牢飯，「我100％肯定，只要一出獄，父親就會殺了我」。她在推特向包括歐洲、美國、加拿大和澳洲等國尋求協助，「我只想活下去」「除非見到聯合國難民署代表，否則我不會開門。」

泰移民局稱不會遣返

泰國人權律師伯格曼女士昨天曾申請禁制令，希望阻止泰國移民局把拉哈芙驅逐出境，但遭刑事法院駁回，她揚言將上訴到底。人權觀察組織強調，沙國社會「榮譽殺人」（honor killing）事件層出不窮，加上拉哈芙已叛教，一旦返國性命堪憂。泰國移民局長普拉坎則表示，泰方不會讓她回國送死，正與沙國協調，也安排聯合國難民署代表與拉哈芙談談。

拉哈芙的匿名友人對英國《衛報》證實，她的確遭受生命威脅，「她不再是穆斯林，而她的家規非常嚴苛，他們對她施暴，還對她性騷擾。一位堂兄甚至告訴她，想看她流血，想要殺了她。」「她已經叛教，如果他們沒殺她，他們在大眾面前將無容身之地。」

(中國時報)