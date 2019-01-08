非法傳銷 權健負責人遭拘留

2019年01月08日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

年銷售額高達200億人民幣（下同，約台幣900億元）的大陸保健品集團「權健」去年12月底被民眾舉報虛假宣傳、非法傳銷，被天津公安機關立案偵查。天津日報昨日公告稱，權健集團實際負責人束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

2018年12月25日，大陸微信公眾號「丁香醫生」發布「百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭」文章，披露權健非法傳銷、虛假廣告，曾導致內蒙古一名女童病情惡化身亡。

事件引起網路熱議，也引來大陸監管單位注意。權健發源地的天津市公安機關1日對權健自然醫學科技發展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪立案偵查。

天津日報昨日報導稱，從聯合調查組獲悉，權健集團實際負責人束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。對另2名犯罪嫌疑人依法取保候審。

香港東網報導指出，根據權健官網資料，現年50歲的束昱輝是江蘇省鹽城人，為清華大學工商管理學院碩士。不過有同鄉表示，原名為束必和的束昱輝，實際上只有高中學歷，更因賭錢欠下高利貸而失蹤。一直到2014年9月，束昱輝乘坐直升機回鄉過中秋，村裡的人才知道原來他已改名。

報導稱，束昱輝自2000年起走訪大陸各地收集民間祕方，更曾以8000萬元買下一張治癌祕方。權健集團於2013年拿到直銷牌照，業績不斷攀升，自2012年的5.5億元升至2013年的50億元，到2014年更暴漲至135億元。

除了在保健品領域做得風生水起外，束昱輝也涉足資本市場，並入主上市公司金財互聯。此外，權健集團另一項最為人熟知的業務就是在體育事業的投資。除了擁有「天津權健」這支中超球隊外，還涉足女足、乒乓球和女排運動，以金錢建立起一個龐大的體育版圖。

(中國時報)