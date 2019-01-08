內閣頻換代打 川普老神在在

美聯邦政府局部「停擺」至何時，仍在未定之天。圖為6日當天，大群飛鳥在美國首都華盛頓紀念碑附近飛翔。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普領導的政府，閣員紛紛求去，如今約4分之1部長都是代理，但川普6日表示，他並不急於尋找正式的接替人選，因為這樣給予他「更大彈性」。

川普6日準備離開白宮前往馬里蘭州大衛營度假時告訴記者：「我並不著急。」他還說：「我喜歡代理部長，這給我更大彈性。你了解嗎？我喜歡代理部長，所以我們有一些閣員是代理的。我們擁有一個很棒的內閣。」

川普政府的24個部會首長職務，其中6個目前都是代理。前國防部長馬提斯因為跟川普政策意見不合而在上月遞出辭職信，之後川普指出，他不急於任命新的國防部長，還稱讚代理國防部長夏納漢。另5名閣員分別為：代理內政部長伯恩哈德、代理司法部長惠特克、代理環保暑署長惠勒、代理白宮幕僚長穆瓦尼與駐聯合國代理大使科恩。

上述職位中，除了白宮幕僚長可由總統親自任命，其餘內閣層級職務接替人選都須經參議院認可才可上任，至於新人選出現前的這段空窗期間，聯邦法律賦予總統自該部門員工中挑選代理人選的權力。

華府智庫「布魯金斯研究所」去年底的報告顯示，川普短短2年任期內，團隊竟出現42起高官人事異動，若從比例來看，多達65％高階官員走人，是歷任政府最高。歐巴馬和老布希政府約25％；小布希政府約35％；柯林頓政府約40％；雷根政府約58％。

其中與川普意見不合的占多數。如前國務卿提勒森，主張維護自由貿易體制，與川普談不攏而辭職，川普在推特上對提勒森的評價，比對馬提斯刻薄甚多。還有一部分人是因為內鬥。如前國家經濟委員會主席科恩，就因在對外貿易事務上與白宮貿易顧問納瓦羅等爭奪話語權失勢而去職。再者是因個人原因或捲入醜聞而掛冠求去。

(中國時報)

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