陸媒諷「出來混 總是要還的」

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中國時報
／綜合報導

大陸百億保健品集團「權健」負責人束昱輝昨日因涉嫌非法傳銷等罪名被公安機關拘捕。《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」昨日第一時間回應稱，「出來混，總是要還的」。

大陸央視日前評論指出，十幾年來，大陸傳銷組織手段越來越高明，甚至不斷往合法化「洗白」，用其他經營之名掩蓋傳銷之實。反觀有關監管部門並沒有因此提升監管理念和手段；還有監管機構和監管人員，利用監管手段的落後和模糊地帶，客觀上已淪為傳銷的「保護傘」。

評論質疑，「是誰在涉嫌傳銷的小火苗剛剛起來時，不但不迅速撲滅，還為它擋風遮雨，讓其火勢蔓延至今，燒壞市場，燒出人命，幾成尾大不掉之勢？市場監管部門難道沒有責任？某些監管部門該醒一醒了！」

《人民日報》則評論稱，在保健品銷售中，無中生有、誇大功效，乃是普遍存在的「套路」。然而一些保健品已變成弄虛作假、坑蒙拐騙的工具，給病人乃至家庭帶來難以抹去的陰影。評論強調，對企業而言，無論多大的規模、多響的牌子，只要觸犯了法律、傷害了消費者，就要受到法律的嚴懲，給公眾一個交代。

此外，在去年底事件剛爆發時，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」曾因發文批評而被權健「投訴」，引來網友嘲諷權健「不識泰山」。束昱輝等人昨日被捕消息一出，「俠客島」昨日第一時間回應稱，「出來混，總是要還的」。《中國經營報》則報導，由權健公司冠名的大陸和諧號列車「權健集團號」近日已被取消冠名。

(中國時報)

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