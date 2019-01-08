德商巴斯夫集團爆內鬼 5人收押！台幹收1.8億 盜賣35億機密輸陸

2019年01月08日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

知名化學公司「巴斯夫」在台子公司的高階主管，受大陸公司1.8億台幣利誘，盜賣營業機密，刑事局追查發現退休林姓廠長、現職黃姓高管，收受巨額利誘，協助挖角現職員工，還竊取硫酸純化技術的製程祕密，光該技術年產值就逾35億台幣。刑事局逮捕黃等6人，桃園地檢署已將5人收押，1人10萬元交保。

6人分別是電子材料業務工程部門44歲黃姓總監，也是在台工程部門最高負責人；林姓、余姓、葉姓、許姓、陳姓等5人則是離職員工。

陸同業4倍高薪挖角

德商巴斯夫集團號稱全球最大的化工企業，1991年在台設立分公司，提供亞洲地區半導體及面板產業的高純度化學品及相關技術；營運模式則係向電子級化學品生產商購買高純度化學品，加工純化再賣給台積電等半導體生產商。該公司昨聲明，全力配合檢警偵辦，並暫停黃姓高管的職務。

刑事局前年底獲報指巴斯夫桃園廠黃姓總監涉嫌盜取營業祕密販售給大陸「江化微」公司，警方原以為是內部黑函，但追查發現，江化微和巴斯夫是競爭同業，更計畫在今年於江蘇設立與巴斯夫同等級化工廠。

江化微公司遂於2017年起，以比台灣薪水高4倍代價，吸收從桃園廠退休多年的56歲林姓廠長，再透過他陸續以4倍高薪，挖角工程、生產等部門工程師離職跳槽。

前廠長勾串工程總監

林並與黃姓高管裡應外合，由黃竊取專利，以技術移轉、參與營運與簽訂合約等方式，陸續盜取洩漏巴斯夫的硫酸純化製程專利，該專利年產值高達1億歐元。

警方掌握黃去年平均2個月去大陸一趟，研判係洽談合作細節，並寄了3000多封電子郵件與陸方洽談，內容包括營業祕密。檢警礙於除黃以外，其餘嫌犯均長住大陸，直到去年底，林等人趁元旦假期全數返台，立即收網拘捕。

檢警在黃住處查扣存有硫酸純化製程圖的隨身碟等相關文件，並查出其中2個境外帳戶由黃、林分別開設，內有陸方匯的4200萬台幣報酬。

元旦返台全數逮捕

兩人辯稱，帳戶內為諮詢、顧問費，與陸企並無盜賣技術的對價關係；黃更供稱，已計畫今年離職，才先和對方接觸洽談跳槽，雙方談到的內容，不認為是機密；住處搜到的圖檔，「是沒做完的工作，帶回家繼續做。」

但警方掌握雙方簽署合約，載明要在8年內，完全轉移巴斯夫的硫酸純化技術，報酬是4000萬人民幣（約1.8億台幣），全案依違反營業祕密法擴大偵辦中。

(中國時報)