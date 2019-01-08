域外加重刑責 逃亡代價更高

2019年01月08日 04:11 中國時報 胡欣男

刑事局偵破化工大廠高階主管盜賣公司專利給大陸競爭企業，過去這類案件主要由調查局擔綱，此次是警察機關首度追查並依違反「營業祕密法」移送。警方指出，大陸科技產業發展迅速，積極高薪挖角台灣人才，不但造成企業重大損失，也危及我國產業國際競爭力。

警方表示，根據營業祕密法規定，企業的營業方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營的資訊，都是該法保護的範疇，而手握公司營業專利機密的人員，如果取得超過授權範圍的資訊，造成公司的損失，就會被視為觸犯營業祕密。

以巴斯夫台灣分公司案例來說，該公司本身資安沒問題，癥結出在「人」，因黃姓高管在桃園廠位階僅次於廠長，是負責資安的最高層級，掌握所有桃園廠專利機密，一旦他禁不住動輒千萬、上億的鉅額利誘，該公司的專利就猶如不設防，向陸企門戶洞開。

目前營業祕密法的罰則相當重，其中竊取營業祕密，意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，屬域外加重，不僅非告訴乃論，還可處1年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以上、5000萬元以下之罰金。且若所得不法利益超過5000萬，更可於所得利益的2至10倍範圍內酌量加重。

也就是說，就算大陸給予相當優渥的利益吸引，盜取營業祕密的消息很快就會在業界傳開，除非是舉家離開台灣，不再返回，否則最後都難逃母公司舉發及求償，反而得不償失。

(中國時報)