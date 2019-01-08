罵警奴才沒事 檢察官遭譏也適用

飆罵 警察下場大不同

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中國時報
／台北報導

北投警分局光明派出所員警處理勞資糾紛，遭郭姓民眾辱罵「你是奴才！是公僕」，警方依侮辱公務員罪嫌將郭男送辦。士林地檢署主任檢察官吳昭瑩偵查後認為，「奴才」雖有尖酸刻薄、令人不快，並沒有侮辱公務員的犯意，予不起訴。員警不平地說：「那以後也可稱呼檢察官是奴才嗎！」

承辦檢察官吳昭瑩，司法官訓練所39期結業，曾在前檢察總長黃世銘時期擔任特偵組檢察官。對於女檢吳昭瑩的認定，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭在臉書意有所指，把司法警察當奴才使喚的檢察官，不配有調度司法警察的權力！

派出所所長無奈表示，雖然覺得很不合理、不可思議，但也只能尊重司法，不過，此事引發員警反彈，批評用了70多年的警察兩字，由檢察官吳昭瑩認證叫做奴才，以後有人說我們是奴才中的奴才，千萬別生氣！

不起訴處分書指出，去年11月27日下午，光明派出所潘姓、林姓員警獲報到場處理某飯店勞資協調，郭與業者大聲咆哮，警員制止雙方衝突，要求郭出示身分證件，郭卻辱罵員警「你什麼態度，你一個奴才跟一個主子這樣說話」、「你是奴才、是公僕，拿你的槍出來打我啊！」

檢察官認為，「奴才」一語儘管尖酸刻薄、令人不快，但依對話的前後文可以得知，奴才是強調處理員警的公僕身分，並沒有侮辱公務員的犯意。

檢方衡量郭教育程度、語言使用習慣，縱使不甚文雅，乃至粗俗，主觀上並無侮辱公務員的犯意，予以不起訴處分。

(中國時報)

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