小年夜逢周日 清潔隊加班

今年小年夜適逢周日，台北市環保局考量民眾有丟棄垃圾需求，當天清潔隊貼心加班收運垃圾。（張立勳翻攝）

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中國時報
張立勳／台北報導

準備迎接豬年，今年小年夜適逢周日，原本停收垃圾，但北市環保局考量市民在春節前有丟棄垃圾需求，清潔隊當天貼心加收垃圾，且除夕中午及夜間時段也有收運垃圾，至於大年初一至初三停收3天，初四恢復收運，初五則加收大型廢棄物，初六為周日停收垃圾。

初一至初三停收3天

農曆新年將到來，環保局即日起至27日列為「年終大掃除」期間，依傳統習俗，民眾年前會除舊布新汰換家中老舊家具、家電，環清科長黃寬助表示，市民平日就可撥打1999市民熱線向環保局預約地點及時間，完成預約後，清潔隊即依約前往免費收運，避免春節前清運數量壅塞。

黃寬助表示，長柄掃具如拖把、掃把和類似的旗桿、曬衣桿等細長物品，及廢棄安全帽、雨傘、獎盃及2個以下行李箱，不用拆解，也不必裝進專用垃圾袋，直接交給夜間收運的資源回收車丟棄，省時又方便，若行李箱超過3個，因體積龐大，仍需預約收運。

初五加收大型廢棄物

他提醒，民眾在大掃除時，須特別加強屋旁防火巷雜物及積水容器清理，才能有效防範登革熱病媒蚊孳生。

此外，由於今年小年夜2月3日是周日，原本是停收垃圾，黃寬助說，考量許多市民會在除夕返鄉過年或出門旅遊，有提早丟棄垃圾需求，為便利市民，清潔隊會在小年夜加班收垃圾。

環保局指出，除夕中午及夜間時段，清潔隊加班收運垃圾，播放響鈴音樂通知市民，大年初一至初三停收，初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，初五除一般垃圾、廚餘及資源回收物外，另加收大型廢棄物，初六為周日，依慣例停收垃圾。

(中國時報)

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