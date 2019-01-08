爸媽手刀快 公辦冬令營好夯

2019年01月08日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北高工推出雷射雕刻切割體驗營，15個名額共吸引128人報名，中簽率僅1成多。（譚宇哲翻攝）

寒假1月18日開始，特色主題的公辦冬令營隊湧現報名熱潮，像是新北高工機械科的雷射雕刻切割體驗營開出15個名額，吸引128人報名，中簽率僅1成多，其他如莊敬工家的韓國K-POP MV流行街舞、主打外師教學的新北雙語學習營等，也都吸引上百人次報名，中簽率分別僅2成多和4成多，雖然僧多粥少，許多家長為了省錢，還是甘願搶報碰運氣。

雷射雕刻 128人搶15席

新北市教育局指出，今年1月21日至2月4日止辦理6大類寒假育樂營活動，共開辦400班、提供8,700人次參加，截至7日為止，報名率約7成，與去年同期持平，尤以只在寒暑假期間才開班的技藝類特色營隊最受家長青睞，幾乎班班爆滿。

其中，新北高工依據「機械職群」在寒假辦理1日、15名額的「機械科【雷射雕刻切割體驗營】-創意LED實木小夜燈」，除介紹機械科未來出路，也透過雷雕技術、圖片編修及繪圖軟體的學習，讓學生設計屬於自己喜愛的小夜燈或實木小夜燈，開放報名至今已有128人報名。

流行街舞 校園吹韓風

莊敬工家則依據「藝術職群」辦理1日、40名額的「韓國K-POP MV流行街舞」課程，主打韓式流行舞蹈教學，甫推出就讓校園裡吹起「韓」流，學生紛紛搶著報名，累計至今已有173人報名。

技職體驗 免費又特殊

另外，教育局今年首度開辦的雙語營隊，結合外師設計音樂、節慶、動物、美食、食農、各國文化體驗等不同領域課程，讓學生學習不同領域的英語生活主題，6梯次營隊提供132個名額，已有316人報名。

教育局特殊教育科長夏治強表示，技職類育樂營由教育局補助經費，參加學生皆免費，加上不像運動類等一般營隊在學期間的社團也可接觸到，是寒假期間限定，課程獨具特色，因此格外搶手。

電競奇兵營 市府招手

教育局表示，新北市各局處在寒假育樂營也推出新北＜英雄聯盟＞電競奇兵營、府中15動畫學院－2019冬日學堂、環保運用小尖兵系列主題營等豐富主題活動，活動相關訊息詳見新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站（＜http://camp.ntpc.edu.tw＞）。

(中國時報)