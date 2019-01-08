建寶三水庫 議員憂生態浩劫

新竹縣議員余筱菁（前中）、新竹市議員劉崇顯（前左）等人，7日要求縣府放棄寶三水庫興建計畫。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣長楊文科日前針對大新竹地區居民共同喝好水的期待，拋出興建「寶三」水庫議題，盼在新竹縣、市合作下共同推動，但此構想卻引起綠黨民代反彈，指將帶來「生態浩劫」。縣府則強調建水庫權責在中央，應拿出實質辦法解決竹縣長期缺水的問題。

截斷水源 影響下游

新竹縣除了原有寶山、寶二水庫以外，楊文科上任後提議建「寶三」水庫，專供大新竹民生用水，將取水口遷往上游，解決新竹地區水源不足的問題。興建水庫是中央主管的權責，楊文科認為新竹縣與新竹市是共同生活圈，除了科學園區用水，民生用水也相當重要，「希望能喝到好水，是新竹人的共同心聲！」

縣議員余筱菁表示，寶三水庫興建計畫將嚴重影響頭前溪生態及農民權益，使頭前溪豐沛水源在上游就被截斷。此計畫一度傳出希望將取水口上移，但事實上頭前溪的水源本身就不夠用，更讓下游成為旱田、旱溪。

新竹市議員劉崇顯認為，新竹市長林智堅在頭前溪建設運動公園，並規畫親水計畫，但寶三水庫一旦興建，頭前溪水源在上游就被截斷，導致下游沒水，親水計畫勢必受阻，希望市府在縣市「大新竹共好」座談能明確拒絕建水庫的提案。

缺水問題 盼獲重視

縣府工務處長羅昌傑表示，大新竹地區每天要用50、60萬噸水源，遇到旱災時水源困難，楊文科上任後甚為重視，因此拋出興建水庫議題，盼中央重視新竹縣水源不足的問題。

羅昌傑說，新竹縣目前有寶山、寶二水庫，另由永和山、石門水庫支援，水源勉強夠用，但若遇上水源不足時，勢必需要其他解決方案，中央應盡早處理。

(中國時報)

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