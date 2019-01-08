銀髮族樂學 透早5點就排隊

鹿港長青學苑7日開放研習班課程報名，許多銀髮族為搶免費報名上課名額，大清早就來公所排隊，上午8點公所已經擠滿長長人龍。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

銀髮族樂學！鹿港鎮長青學苑第62期研習班，7日上午開放第一階段報名，有阿公、阿嬤5點就到公所門口排隊，8點一到公所外廣場已出現長長人龍，最受歡迎的氣功、日語、歌唱班，一下子就被秒殺、報名額滿。

氣功日語唱歌班 受歡迎

鹿港鎮公所為鼓勵長輩活到老、學到老，優惠65歲以上長者免費報名上課，許多熱門課程非常搶手，每回開課報名，阿公阿嬤們個個都摩拳擦掌，起個大清早、免得沒搶到扼腕。

剛過5點就來排隊的66歲陳鈺興阿公說，剛好達到免費上課的門檻，經由社區大學氣功班同學的介紹，專程來報名長青學苑的氣功班及日語班，排了3小時，順利第完成報名，覺得很開心！

第一天報名人數就逾300人

鹿港鎮長青學苑第62期共有17門課程，第一天的報名人數就超過300人，已達到總人數的四分之三。鎮長許志宏表示，鹿港長青學苑設有17個研習班，歡迎大家來報名，未來還會視鄉親的需求來調整課程，希望讓大家都能夠追求新知充實自我。

公所指出，10日起將開放第二階段、60歲以上至64歲設籍鹿港鎮的民眾報名，每年每班報名費400元、學費400元，就可上一整年的課程，非常實惠。第三階段自15日起報名，開放55至59歲的鎮民，及55歲以上其他鄉鎮市民眾報名，每班報名費400元、學費1000元。

(中國時報)

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