環保扎根 空品教育中心啟用

高雄市教育局成立「空氣品質環境教育資源中心」，7日正式啟用。（林宏聰攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高市教育局成立「空氣品質環境教育資源中心」，透過互動式體驗讓環保概念從小扎根，7日剪綵並展示校園空汙防制成果，有小學生改良口罩，加入茶葉、香水甚至甜品，創意無限。

對抗霧濛濛 互動玩中學

高市教育局去年獲市府環保基金補助設立「空氣品質環境教育資源中心」，設計包括空品小主播即時播報空氣品質、PM2.5擴增實境體驗遊戲，搭配主題解說與自製教育示範，讓孩子們藉由互動式體驗了解空氣汙染對環境、健康的危害。

中心設在對抗空汙相當具指標性的左營區文府國小，校長李美金表示，學習場域分為「視聽教學區」、「體驗互動區」、「空品展示區」，除了有相關套書、影音光碟、60人座階梯座位，還有空氣品質過濾暨監測裝置。

推雙機計畫 使用者付費

高市教育局長吳榕峯、環保局長袁中新、中山大學主祕楊育成、教育部資科司長高志璋共同主持中心啟用儀式，環保局、中山國中、八卦國小等校並展示各項空汙防制成果；其中，中正高工學生監測記錄校園空品變化，獲空汙防制教案甄選第一名。

此外，針對韓國瑜「工業區附近學校優先裝冷氣、空氣清淨機」政見，吳榕峯說，將配合環保局推動雙機計畫，電費則比照高中職「使用者付費」原則，而中低收入戶等弱勢學生則由教育局支援，另外編列經費支應。

(中國時報)

南鯤鯓代天府 國運籤不解籤 北捷推20人以下團體IC票卡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。