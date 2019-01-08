環保扎根 空品教育中心啟用

2019年01月08日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市教育局成立「空氣品質環境教育資源中心」，透過互動式體驗讓環保概念從小扎根，7日剪綵並展示校園空汙防制成果，有小學生改良口罩，加入茶葉、香水甚至甜品，創意無限。

對抗霧濛濛 互動玩中學

高市教育局去年獲市府環保基金補助設立「空氣品質環境教育資源中心」，設計包括空品小主播即時播報空氣品質、PM2.5擴增實境體驗遊戲，搭配主題解說與自製教育示範，讓孩子們藉由互動式體驗了解空氣汙染對環境、健康的危害。

中心設在對抗空汙相當具指標性的左營區文府國小，校長李美金表示，學習場域分為「視聽教學區」、「體驗互動區」、「空品展示區」，除了有相關套書、影音光碟、60人座階梯座位，還有空氣品質過濾暨監測裝置。

推雙機計畫 使用者付費

高市教育局長吳榕峯、環保局長袁中新、中山大學主祕楊育成、教育部資科司長高志璋共同主持中心啟用儀式，環保局、中山國中、八卦國小等校並展示各項空汙防制成果；其中，中正高工學生監測記錄校園空品變化，獲空汙防制教案甄選第一名。

此外，針對韓國瑜「工業區附近學校優先裝冷氣、空氣清淨機」政見，吳榕峯說，將配合環保局推動雙機計畫，電費則比照高中職「使用者付費」原則，而中低收入戶等弱勢學生則由教育局支援，另外編列經費支應。

(中國時報)